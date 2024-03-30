從2022年時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣開始，解放軍對台灣「圍而不打」的態勢就快速形成，愈圍愈緊。革命戰爭時期，毛澤東、劉伯承、林彪等最喜歡在運動中用「口袋陣」消滅國民黨軍，現在中南海再次為台灣布下「史上最大的口袋陣」，將台灣團團圍住。台灣方面要打破口袋陣，只能外靠美軍馳援，內靠台軍拚死守住，裏應外合，來個「中心開花」。

然而，這兩個「靠」都靠不住，直到現在山姆大叔還在玩「模糊戰略」，沒有明確表示兩岸打起來它會出兵參戰，馳援台灣。較早時，解放軍還沒有形成對台灣「圍而不打」，美國方面的明確布局是一旦打起來，美國會海陸空動用「強大軍力」阻擋解放軍登陸。對此，美台皆有信心，台灣甚至覺得有美軍的阻擋，自己不須動刀槍，「境外決戰」解放軍就被美軍消滅了，台灣「躺着都能贏」，高枕無憂也。

然而，漸漸地大陸國力、軍力猛增，美國從外面「護台」已沒有甚麼優勢。在中國家門口打仗，在兩、三千公里範圍內，美國的海陸空軍力都在中國軍力的猛烈打擊之下，根本無從運兵到台灣，硬來的話不是葬身魚腹，就是化為灰燼。這個結果，五角大樓不知「兵棋推演」、「電腦模擬」了多少次，愈加堅定了白宮對台出兵玩模糊戰略的決心。

與此同時，老美轉變售武方針，大力推銷打巷戰、城鎮游擊戰、人人上戰場的輕武器，並派出特種作戰部隊進駐台灣，訓練台軍，把台灣弄成個火藥桶，隨時玉石俱焚。面對美國的轉變方針，明顯縮沙，台灣方面再傻也能看得出，他們沒少哀求山姆大叔不要丟下台灣不管，然而「郎心如鐵」，根本沒用。

這種形勢下，解放軍的「圍而不打」就會形成更大的壓力。然而「圍而不打」的局面也不能太久，過了這個美台共同防禦轉型的薄弱空窗期再打，代價就會較大。