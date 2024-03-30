早就應該議和的俄烏戰爭依舊沒完沒了，莫斯科音樂廳恐襲發生後，克里姆林宮認定是烏克蘭在背後搞鬼，加上美國拜登政府死撐，益發令這場戰爭充滿變數。外界擔心會演變成核戰，以普京有仇必報的個性來說，恐怕不是不可能。

俄羅斯調查委員會發言人表示，通過審訊疑犯、研究繳獲的技術設備及分析金融交易訊息，獲得疑犯與烏克蘭民族主義分子有聯繫的證據，直指疑犯收取烏方資金和加密貨幣，發動及執行是次襲擊。美國白宮國家安全委員會發言人柯比則跳出來駁斥，批評俄羅斯的指控是無稽之談，純屬政治宣傳，又指伊斯蘭國要負上全責。

白宮的反應非常奇怪。照理死傷這麼慘重的恐襲，調查需時，而伊斯蘭國雖然即時承認責任，但跟歷次自殺式恐襲不同，被捕成員無一視死如歸，部分人甚至是在逃往烏克蘭邊境時被截獲，克里姆林宮認為事件跟烏克蘭有關，並非無的放矢；惟美國卻忙不迭為烏克蘭洗白，卻又提不出有力證據，一味指摘俄羅斯，顯然是為了挑起俄羅斯怒火，令俄烏戰爭火上加油而已。

俄方過去多次表明願意與烏克蘭和談，只是澤連斯基不肯，拜登則是老臉擱不下，騎虎難下。一方面美國援烏莫財，國會卡關，拜登逐漸將財政擔子向歐洲卸；另一方面，這場戰爭在拜登任內發起，卻無法打垮俄羅斯，普京還強勢連任，加上大選在即，自然不想就此收手。可惜澤連斯基是扶不起的阿斗，在正規戰場上，烏克蘭已無法扭轉頹勢，利用下三濫手段打擊俄羅斯，便是唯一選擇。當戰爭趨向恐怖化，血腥程度不斷升級，美國又不願收手，俄羅斯會否利用戰術核武打擊基輔，報仇雪恨，這個可能性絕對不能排除。