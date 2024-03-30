中國自主研發的產業，但凡取得成功，美西方國家都愛歸咎於一個因素，就是北京政府大肆補貼，鼓勵產品廉價傾銷。此等調子彈了又彈，難得講的人自己竟不生厭。3月27日，美國財政部長耶倫接受訪問，她說世界上沒有一個國家會像中國般，大力補貼多項優先產業，其中包括電動汽車、電池和太陽能產品。中國外交部發言人林劍聞訊後立即反駁，他指出，中國新能源產業發展蓬勃，是靠在全球市場競爭中，展現的創新能力和超卓品質，而不是靠補貼。

耶倫受訪翌日，中國小米集團剛巧舉行產品發布會，正式推出自主研發的電動汽車。產品甫面世，旋即賣個滿堂紅，開售頭27分鐘，已收到5萬輛的訂單。我們單看小米汽車的故事，就知道所謂補貼之說，究竟有多荒謬。

美國蘋果公司是世界上財力最強，科技實力也最強的企業巨獸，該公司10年前開始研發電動車，投入過百億美元，最終仍是以失敗告終。中國小米集團起步很慢，3年前才開展電動車研究計劃。那時候沒有人看好小米，兼且成功研發電動車的中國企業多如牛毛，初步已出現產能過剩的危機。在這當兒，小米高調加入競爭，很多人認為根本沒有必要，既是如此，試問國家又如何會將白花花的銀子，平白用作補貼小米汽車？

小米就像很多中國企業一樣，最後能夠成功，靠的不是政府的資助或支持，而是憑市場「內捲」中，磨練出來的智慧和狠勁。日前小米終於推出第一款量產電動車，直接對標歐洲保時捷車廠。保時捷同類的電動跑房車，售價100萬元人民幣以上，但你知道小米汽車的售價是多少嗎？即使是最昂貴的型號，亦只售人民幣29.9萬元。