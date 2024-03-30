台大前教授、台灣國安局長陳明通，因新竹市前市長林智堅論文抄襲案而辭職下台後，近日大動作出書開記者會，聲稱論文抄襲案是「世紀大冤案」，還舉出滷豬腳的例子想要證明沒有所謂抄襲。

陳明通說，林智堅買了材料，陳明通自己來滷，余正煌不過是拿去配飯罷了，余正煌怎麼可以說整碗豬腳都是他做的？這段為自己與林智堅辯解的言論，卻根本說明了林智堅充其量只是收集了論文的材料，而真正撰寫論文（滷豬腳）的人，卻是陳明通自己！這豈非赤裸裸告訴社會：林智堅的論文（豬腳）是我寫（滷）的！那林智堅宣稱論文是自己寫的，不是說謊又是甚麼呢？

更可笑的是，陳明通還無限上綱，誇稱整個論文抄襲案目的是為了打擊民進黨政府威信，是標準的認知作戰！等等，假設這真的是認知作戰，那當時身為國安局長的陳明通，是台灣最高情報首腦之一，結果居然對認知作戰毫無抵抗能力，自己被搞到辭職下台不說，還害得民進黨丟盔卸甲、選戰大敗，陳明通這種說法除了證明自己是個無能的廢物，不知道還能證明甚麼？而在記者會後不久，民進黨發言人吳崢公開表示，對於學倫爭議，民進黨態度很清楚，這段期間也已付出相當程度的代價，黨內也深刻反省，在主席賴清德的指示下，黨內也通過並頒布學倫相關規定來約束從政同志。至於相關個案，民進黨尊重校方調查結果。

翻譯成白話就是：「我們民進黨已經被陳明通害慘了，別再鬧了好嗎？」這種光速切割，顯然代表賴清德和當初力挺林智堅的蔡英文截然不同，不會在學倫案這種穩輸的戰場糾纏下去。陳明通自以為可以扳回一城，實際上面臨的卻是眾叛親離，可謂既不明也不通，還是趁早改個名字吧！