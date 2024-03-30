安樂死並不是甚麼新鮮話題，老朽之所以再度提起，皆因近日的「豪門悲劇」有感而發。香港冇實施安樂死，皆因違法及牽涉太多爭議，主要是道德、倫理、法律、宗教等問題。所謂安樂死，是指對無法救治的病人蓄意及直接使用藥物，使無痛苦地離世。老朽深感「豪門悲劇」若然能夠以安樂死去處理，病人可以更有尊嚴地去世。

關於安樂死的爭議，香港只有零星爭辯；較多人知道的是意外致全身癱瘓的鄧紹斌（斌仔）於2003年多次寫信給當年特首及立法會，要求安樂死，願望就係「有尊嚴地結束生命」。事件引來社會一番爭議，可惜佢未能如願，至2012年病故。在香港，偶然得悉有患了絕症的港人飛去歐洲尋求安樂死，但真正數字，不得而知。

事實上，死亡係人生難以避免的，曾經是社會忌諱話題。然而，隨着時代變化，民眾對生命價值產生不同看法，愈趨高齡化的現代社會，病人與死亡愈是無可迴避的議題。香港人口老化，長者悲歌常奏，安樂死的議題，相信會再度浮上枱面。

台灣近40年來對安樂死曾有不少激辯，近期曾再引起關注，皆因台灣國寶級雕刻大師朱銘，因長期罹患慢性病，長年受病痛折磨，2023年4月22日晚上，佢喺家中運動房自殺身亡，死訊傳出後，台灣社會再掀起安樂死議題，有唔少人覺得久病厭世好辛苦，認為「台灣需要安樂死合法化」。台灣名導演吳念真亦曾表示，「人生最後一哩路怎麼走？」這確實係「大哉問」！佢好認真話：不要成為孩子的負擔！生命若遇到大疾病末期、不可逆的昏迷、認知障礙等，事實上，與其受盡病魔折磨，能夠選擇有尊嚴、優雅地離開這個世界係好事，不要成為家人的負擔，老朽支持安樂死！