中國是世界第二大經濟體，亦同時是世界最大及最齊全種類的製造基地，加上擁有全球最龐大消費市場，不誇張的說，中國經濟打乞嗤，跟着頭痛鼻塞的地區不會少。去年中國房地產泡沫被吹破，西方唱衰或看衰中國經濟爆煲、中國崩潰的評論不少，一年過去，國家統計局及商務部近日分別公布首兩月的經濟數據，綜合春節假期的數據來看，看淡中國似乎又站錯了邊。

商務部近日公布首兩月各類投資及生產數據，外媒集中報道中國實際使用外資金額2,150.9億元人民幣，按年下降19.9%。言者紛紛指這是外資撤離中國、不在中國投資的證據，尤其去年受到疫情影響，基數本就低，今年首兩月總額再度下滑，果然崩潰在進行中。

上述說法一度困擾中港股市，外資趁機割了一輪韭菜。中立一說，上述數據的確反映中國使用外資的金額下降了，但這不能完全代表外資在華減少投資。因為三個原因，一是這組數據只能反映在中國境內的情況，不代表中國企業走出國門、在他鄉與外資的合作項目。

其二，數據沒有反映計算期內的匯率變化，令人欣喜的還有，首兩月中國在高技術產業引資有714.4億元人民幣，佔實際使用外資金額比重為33.2%；建築業及批發和零售業實際使用外資金額分別增長43.6%及14.5%。也就是說，外資對中國正在調整投資，高產值、高附加值的高科技類別首兩月增長了三成。同時，外資依然熱衷在華投資與市場相關的基礎建設，這些投資的背後往往是可持續及較長期的互惠發展。

最後一點則是商務部的溫馨提示，今年首兩個月，法國、西班牙、澳洲及德國實際對華投資分別增長585.8%、399.3%、144.5%及19.8%。逾5倍、近4倍及1.5倍。似乎美國減少了投資，但歐資繼續在中國高歌勇進，大投資大布局。

這一點，中國首兩月出口總額上升也是一證。海關總署指，今年首兩個月內地進出口總值9,308.6億美元，增長5.5%。當中的出口達5,280.1億美元，增長7.1%，遠勝預期的增1.9%。

再看本地消費，中國人隆而重之過完春節後，消費數據一一曝光，連帶中國消費物價指數也由負變正。種種春天來了的訊息，已讓投資界開始調整對中國經濟前景的看法，中國見底、中國復甦、外資重返中國的話不但說得多，做得也多。

此時此刻，繼續叫嚷中國經濟崩潰的人，不是其心可誅，便是過度悲觀。當然，要說中國經濟全無隱憂也不符實情。今年是美國大選年，美國兩大政黨不會放棄打遏制中國的牌，繼打壓及禁制晶片和人工智能技術輸華後，美國近期還全方位發動，準備進一步打壓中國的生物科技、新能源車等，總之，外來攻擊不會停，中國逆水防衞戰也不能放鬆。