娛圈單打：視后離奇被P走 驚青冇腦的搞手

陰功豬咯！視后李佳芯（Ali）好不容易走出雪櫃，大台終於開劇畀視后發揮演技，Ali更不惜將一頭長髮剪短配合角色。正當觀眾歡天喜地之際，竟然又爆出Ali離奇被P走事件，有冇搞錯！

話說Ali與影帝林家棟出席職訓局旗下香港專業教育學院（IVE）青衣院校活動，官方FB事後發放照片，最初仲見到Ali芳蹤，點知不久即遭刪相，再發放的圖片，竟然將Ali從大合照中P走，得番家棟留低。有見事件惹來網民狂轟，院校其後表示係溝通誤會，好多謝主講嘉賓出席活動啟迪同學喎。

喂，呢啲究竟算係乜嘢解釋呀？有講等於冇講。事件不禁令人想起，近年每當內地轉播大台台慶，例牌將Ali打格仔，Ali更疑因無法讓內地解禁，以致被大台掟入雪櫃，以免拍完劇集冇得喺內地播放。即使視后多次打開口牌揚言恨拍劇，甚至暗示唔再續約，都坐咗好耐冷板櫈，直到最近先至現身新劇《麻雀樂團》造型記者會。

唔通連教育界都怕咗得罪內地？如果咁驚青，又何必邀請Ali做嘉賓呢？咁唔係煩惱自尋咩？唉，搞手冇腦係事實，但講到尾，Ali始終要為當年言行負責。鬼叫佔中時期，佢手痕在社交網發出倒掛國旗相片咩。家陣被內地秋後算帳，都係昨日因、今日果咋！

咁當然，事件已成過去，Ali亦從來冇將政治立場宣諸於口，反而專注工作，一言一行仲好謹慎，內地係咪都應該畀個機會呢？本欄曾經提議，視后不如低低哋躀一鋪，暗中搭個路，公開道個歉，應該可以雨過天青！