俄羅斯首都莫斯科市郊音樂廳遭恐襲、百多人被屠殺事件，幕後黑手是誰？至今眾說紛紜，撲朔迷離，這類事件可能永遠查不出真相。這類事件在當前和未來一段時間內，真相查出與否並不重要，重要的是事件本身對局勢發展的影響。

這宗恐襲事件，是在俄烏戰爭中發生的，是俄羅斯和美西方「準戰爭」博弈背景下發生的，俄方是慘痛的受害者，烏克蘭、美西方想撇清關係完全不可能，是「黃泥巴掉進褲襠裏，不是屎也是屎」；現在，俄羅斯認準了美國、英國、烏克蘭是這宗恐怖襲擊的黑手。

俄羅斯聯邦安全局局長表示，烏克蘭可能「一直在為施襲者準備穿越邊境的窗口」。俄羅斯調查委員會的聲明則表示，恐襲分子「以加密貨幣形式從烏克蘭獲得資金，然後用於準備恐怖襲擊」。對於俄方的調查，白宮斥是「無稽之談」，堅持恐襲事件是「伊斯蘭國」發動的說法。

事實是，大家還在扯皮。俄烏戰爭已迅速升級，雙方的導彈、火炮、無人機的精準打擊、狂轟濫炸都在規模擴大，愈加兇猛。烏克蘭首都基輔、尼古拉耶夫、敖德薩、利沃夫，都成了俄軍的兇猛打擊目標；烏克蘭當然也要反擊，不能示弱，但彈藥、武器頗為匱乏，有氣無力。更有消息指，恐襲後，俄羅斯人民更加同仇敵愾。俄軍正在大規模部署，準備向包括基輔、敖德薩等地發動奪城進攻。莫斯科已將「特別軍事行動」更改為「戰爭」，要達到更大的戰略目的，不惜使用更多更有效和嚴厲的手段。

看來，這場恐襲事件，令較早時尚有一絲希望的俄烏停火談判化為烏有。要想再談，必須經過新的更大規模的戰火洗禮，要在新的戰爭勝負基礎上「開盤」。這兩個「新」，將以烏克蘭損失更多更大而顯示，將以歐盟損害更大更多而陪綁。目前，歐洲的戰略被動和束手無策不亞於烏克蘭，而美國正好慢慢炮製他們。