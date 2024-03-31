美國民主黨全國委員會前副主席加伯德爆料，當年在眾議院議事期間，當她談到美國於烏克蘭及其他國家建立的生物實驗室，全額由美國國防部資助，以及新冠肺炎或病毒B時，遭到共和黨參議員羅姆尼炮轟制止：「你這是叛國行為！」加伯德向霍士新聞前主播卡爾森澄清，她之所以會提起這件事，主要是因為擔心烏俄戰火恐會導致烏克蘭生物實驗室「外洩」，可能對人類造成威脅。

這讓喧騰已久的所謂烏克蘭生物實驗室陰謀論再次浮上枱面。早在2009年，俄羅斯便已指控美國在烏克蘭設立生物實驗室開發生化武器。2022年俄烏戰爭爆發，美國在烏克蘭多處設立實驗室的迹象頻繁出現；2022年3月19日，大陸駐聯合國代表在審議烏克蘭生物安全問題時發言，認為相關當事方應當對存在的疑問予以回應，打消國際社會的疑慮。而俄羅斯核生化軍司令基里洛夫，也多次公布自馬里烏波爾烏克蘭生物實驗室繳獲的資料，並上報聯合國，但西方媒體始終對此嗤之以鼻，一律視為俄羅斯污衊美國與烏克蘭的訊息戰。

而聯合國方面，對俄羅斯的指控與大陸的關切，一概以「聯合國沒有獲得授權也沒有能力進行這類調查」搪塞，迄今沒有任何下文。而儘管美國辯稱在烏克蘭實驗室進行的只是一般醫藥合作，卻無法解釋為何要跨過半個地球，到一個醫藥水準既不先進，又隨時可能面臨戰爭危險的地方，去進行所謂的醫藥合作實驗？

眾所周知，美國法令禁止在國內設置生物實驗室，然而，美國的生物研究，卻是世界公認第一！不進行生物實驗，卻能夠獲得大量數據，如果不是靠着秘密在海外進行生物實驗，那恐怕只有跟外星人合作才能夠完美解釋吧？