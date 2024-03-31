笑看天下：有比較就有傷害-施友朋 評論員

復活節長假期香港人北上人數創新高，最擠迫嘅係羅湖、落馬洲等幾個往深圳嘅陸路口岸，上水站一早已塞爆車廂，在站外排起幾十米長嘅人龍，要人流管制。今年3月，周末北上動輒逾30萬人次，尋日本報要聞頭版指短短兩日有超過130萬人次港人出境，確實係「長假大逃亡，港復活無望」！

自疫後通關，北上及南下人流長期呈現逆轉，也就難怪香港飲食業、零售業牙痛咁聲，尤其係飲食業，恐怕會掀起倒閉潮。近排唔少開了數十年嘅店舖執笠，有啲業務重整，像北區就有連鎖茶餐廳結束多間店舖，指新界北租金貴，尤其每逢周末啲人習慣北上，生意比平時更差，因此要「壯士斷臂」！有些或租約滿或經濟壓力，即使有生意，計吓條數，都係難捱，索性執咗佢，老朽眼見上水好多吉舖，丟空咗幾年，依然冇人租。鬼咩！港人北上唔單止飲飲食食，師奶阿太連買餸都北上。

本報記者走訪尖沙咀一帶，但見街上行人稀疏，商場門庭冷清；業界亦指尖沙咀有大商場推出5小時免費泊車優惠，冇錯都吸引到啲車主去「趁熱鬧」，佢哋乘機去景點打吓卡，坐吓免費過海渡輪，睇吓西九「文化盛事」，但實際去名店購物或去高檔食府消費嘅則不多，難怪唔少商場依然「嗌晒救命」，亦反映政府谷消費政策失靈。

港人消費模式有所改變，有人覺得消費者漸漸看重品質、服務和體驗；對於旅發局動用1.35億元推廣「全新禮貌運動」，飲食業人士一語道破：「人手足自然會提升服務，講乜都假！」咁又係噃，內地餐飲嘅貼心服務，譬如等用餐時，有啲會提供茶點、送小禮物、女士送修甲等，香港幾時追得上？唔限你90分鐘交枱已經好畀面啦！