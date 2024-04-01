世界視線：布基納法索親俄　有助反恐防顛覆

法國總統馬克龍對俄羅斯普京政府的敵意，以及一度揚言要考慮派遣北約地面部隊進入烏克蘭，以確保俄羅斯無法贏得俄烏戰爭，其實背後有一個動機，就是向莫斯科施壓，回應俄羅斯在法國前殖民地非洲薩赫勒地區不斷延伸影響力。

當前最明顯的是在布基納法索，去年布國軍政府迫令法軍撤出，其後更迫令美軍撤出；而俄羅斯已經分兩次派遣由瓦格納集團僱傭兵改編的俄國非洲兵團到布基納法索，頭一批100人，第二批200人，主要任務是保衞布國年輕軍人政府領袖查奧爾的人身安全，以及負責訓練布國軍隊，準備打擊消滅北部的回教恐怖分子。這些恐怖分子最近5年已殺害超過一萬名布國民眾，故軍政府致力引入俄羅斯的軍事力量及武器，以維護國家安全。

幾十年來，法國一直在布基納法索有駐軍及主導反恐戰爭，但近年回教恐怖主義勢力更加強大，使布基納法索軍政府認為，法國駐軍統籌的反恐行動其實是一種姿態，並非全力打擊，反而是一種縱容手段，令布國更受法國操控，並使法國牢牢掌握其自然資源。如今布基納法索引入俄兵，是效法馬里軍政府2021年12月引入瓦格納集團僱傭兵約1,000人，在短短兩年平定了全國叛軍及恐怖分子的作亂。

此外，俄軍更訓練組成了300人的布軍高技術士官隊伍，可獨立開展城市及野外的軍事行動。俄軍亦給予布軍全新的現代訓練和大量軍援，包括無人機、衞星通訊、精準火炮及導彈射擊訓練等，完全超越過去法國統籌下的軍事水平，洗脫非洲士兵只是法國軍隊指揮下的棋子之惡名。最近布基納法索軍隊在馬里軍隊的配合下，於兩國邊境地區利用戰鬥直升機及無人機，裝備精準火炮進行打擊，初步成功掃蕩一些回教恐怖分子的據點，大幅提升了薩赫勒地區國家的聲威。

布基納法索及鄰近的馬里、尼日爾拉攏俄羅斯，除了希望得到國家安全保障，不被西方顛覆，還希望得到俄羅斯及中國政府幫助，提升自然資源的冶煉技術，開拓新的礦業並接管西方一直以來控制的礦業。它們明白政治自主更需要經濟發展才可鞏固。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻