以色列堅持要攻擊加薩南部拉法市，置美國勸說於不顧。沙特阿拉伯也警告，若以色列進攻拉法，將與之斷交。哥倫比亞亦有同樣表態。沙特代表阿拉伯國家，哥倫比亞反映「全球南方」的態度。即使歐盟內部，西班牙與愛爾蘭亦強烈反對。

依聯合國安理會3月25日的決議，國際社會一致要求以色列停戰，要求不要阻撓物資援助加薩。但以色列還是抗拒，不惜挑戰全球。美國說安理會的決議沒有約束力，是睜着眼說謊，安理會的決議從來都有約束力。美國此舉是要討好以色列，也反映它一是視國際法律（安理會決議便已成為國際法律）如無物，二是甘為以色列種族主義暴行的幫兇，不是美國已被猶太人騎劫，便是美國本意如此。若安理會決議之後，國際社會沒有行動，便證實了美國所言沒有約束力，也使以色列譏笑國際社會和安理會各國的軟弱。

現時還未知各國會怎樣反應，一旦以色列進攻拉法市，單只斷交是不足以懲罰。即使聯合國施加制裁，美國與西方會阻撓，或逕自破壞，也不會對以色列有任何作用。以色列這樣已陷於宗教法西斯主義的政權，只能以牙還牙，以眼還眼，在戰場上將之打敗，才可抑止其種族主義的暴行。這方面的決定因素便只能是巴勒斯坦各武裝組織與伊朗。

安理會決議翌日，哈馬斯政治局主席與巴勒斯坦代表團訪問伊朗，這是自去年11月訪問後的首次。巴勒斯坦代表團包括各地方武裝組織，是巴勒斯坦大團結的體現，伊朗政府及其最高宗教領袖接見並公開支持巴勒斯坦的鬥爭，後者更指斥猶太復國主義的罪行與殘暴，指西方對它的支持形同幫兇。這個時候會見與公開支持，相信是回應哈馬斯等的要求，會不會是針對以色列可能攻擊拉法市有所承諾呢？

哈馬斯向伊朗表示，以巴之戰已經是世界戰爭，不再局限於以巴兩族，言下之意是希望伊朗及其屬下各族地方武裝進一步參戰。若哈馬斯等與伊朗在這次會面裏有所協議，以色列進攻拉法市便可能引起各族地方武裝在伊朗支持下，對以色列痛剿，戰場便從加薩外溢至以色列周邊，與一直以來的衝突不同，將會是戰爭級別的大戰，決一勝負。以色列境內將難免受到打擊，佔領的地區也將會有各種的大反攻。以色列亦已宣稱要全面主動出擊，戰爭正朝大戰發展。