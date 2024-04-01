台灣的馬英九，率領馬英九基金會「大九學堂」的青年學子，於4月1日至11日訪問大陸，前往廣東、陝西、北京參觀及交流。這是新時期一次重要政治訪問，看這3個地方，就可以知道國共合作的涵義、走向。

廣東是上個世紀20年代國共第一次合作打倒軍閥，實現國民革命、國家統一的地方。陝西是抗日戰爭年代，國共槍口一致對外，趕走日本侵略者，捍衞中華民族、國家主權，收復山河，發生「西安事變」、實現第二次國共合作的地方。北京是時任國民黨主席連戰2005年兩岸和平之旅、推動「九二共識」、開啟第3次國共合作的地方。可見100年來，廣東、陝西、北京國共合作，為國家謀統一、為民族謀復興的歷史軌迹一脈相承，然而道路是曲折的。

第一次國共合作、第二次國共合作，有成功，也有破裂。其成功在於中國共產黨始終堅持為國家、為民族、為人民的福祉而努力合作；其破裂在於國民黨立黨謀私、政治腐敗，合作為了私利，或因形勢所逼，以最終消滅共產黨為目標，一邊搞合作，一邊搞破壞，對共產黨或舉起屠刀，或發動內戰。然而，歷史無情，天地公道。國民黨丟掉了大陸，被趕到台灣，成為「割據政權」，成了中國統一、民族復興的最大障礙，成為中國版圖最大的分裂勢力。

更可悲的是，30年來台灣變天，「台獨」冒起，民進黨兩次共16年上台執政，現在又將進入下一個4年。國民黨更是早忘初心，變質變味，與民進黨和「台獨」勢力同流合污，共同倚美，大玩「隱性台獨」，反對統一；馬英九本人也已下台8年，「深藍」及「統派」在國民黨乃至台灣社會幾無一席之地。這個時候，馬英九只能一介布衣前往大陸，看看能不能把連戰19年前點燃的第3次國共合作的香火續上。

從政治現實出發，這個香火續上，也只能是精神上的續上，而國民黨內的當權派，恐怕無幾人會買馬英九的帳。