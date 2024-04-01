月前有新加坡媒體嘲諷，香港已淪為「趕客之都」，他們派員來港採訪，光顧本地的餐廳、飯館，所得的感覺是，不少香港服務員經常處於「憤怒狀態」，對顧客沒有好言好語，套用一句廣東俗話，好像是「食咗火藥咁」。星洲媒體未必是存心抹黑香港，單看今個復活節假期，大量港人北上旅遊消費，把各個關口擠得水洩不通。本地的服務行業果然是在趕客，就連本身的香港客人，不少都被趕到內地大灣區去了。

筆者這個假期沒有離開香港，有學生來訪，便相約到酒樓用膳，說實話，消費的體驗着實有點不爽。譬如我們光顧一家酒樓，場內數百張餐桌，一時間找不着枱號，我問酒樓經理該枱號在哪，第一次對方急步走過，詐作聽不見；第二次再走過，我再問，他避無可避，便用力指向前方，叫我自己去找，一臉的不耐煩。那一刻我的感覺，便正如星洲媒體所說，香港的服務員就像是長期處於憤怒狀態。

很多人以為香港人喜歡北上，是因為內地消費便宜，其實這只是原因之一。在下身邊不少朋友，家境富裕，平素一擲千金，但就連這一批人，也經常跟我談論北上消費攻略，他們所講的不是如何省錢，而是要如何享受，如何取得優質的服務。不少港人都不怕花錢，最怕只是「貼錢買難受」，光顧了你，還要看你的一張臭臉。

香港最近新增了西安和青島兩個內地城市，可以申請來港作「個人遊」。日前，鄰居接待了一位來自西安市的朋友，並且介紹給筆者認識。對方來香港的第一天，我問他感覺如何，答曰：「香港不但很多服務員『黑口黑面』，就連滿街所見的行人，也大多是鬱鬱寡歡，你們這個城市，究竟是不是鬧病了？」