中國和菲律賓在南海衝突不斷，另一個南海聲索國越南竟然沒有幸災樂禍，日前反而罕有地公開表示憂慮，呼籲各方保持克制。此舉既反映中菲衝突升溫的機率愈來愈高，也說明東盟各國在南海問題上可扮演調停角色。

南海位處東南亞至東北亞的主要航道，海洋資源豐富，加上海域劃界未定，東盟各國對南海主權爭議的立場不一，其中越南、馬來西亞、菲律賓和汶萊都聲稱對這片海域擁有部分主權。柬埔寨、老撾不是南海聲索國，立場比較親近中國，印尼、泰國及新加坡則稍為中立。由於東盟成員國的南海政策不盡相同，作為整體的東盟一直沒有一致的南海政策，不過近年開始以集體的名義介入南海問題。中國對南海問題出現東盟化的苗頭很謹慎。

但必須看到，東盟在南海問題的角色並非完全不利中國。例如東盟作為整體的區域性組織，希望東南亞維持和平，以及與北京保持友好關係。北京沒必要一刀切不承認東盟在南海問題上所扮演的角色，大可考慮與東盟在南海問題中找出雙方的利益匯合點，致力和平解決南海爭端。

當然，部分東盟成員國希望統一戰線，藉東盟整體與中國交涉，試圖給北京壓力以獲得更大的議價能力。北京在南海問題上不妨對東盟各個成員國採取不同策略，對菲律賓可以展示出維護領海主權的堅定決心，對柬埔寨、老撾、緬甸等一直對華比較友好的國家，則加強全面交往，一起為維護南海和平、穩定作出貢獻。

事實上，大部分東盟成員國都希望維護東南亞地區穩定，菲律賓近來在南海的激進和冒險行為，並沒有得到所有國家支持。北京或可通過東盟內部向菲國施壓，畢竟這也符合其他成員國的利益。