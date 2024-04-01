經過一番折騰，以色列總理內塔尼亞胡同意再次派代表團到埃及，進行明知意義不大的新一輪以巴停火談判。事實上，以色列內部當前最關注的，已非以軍是否攻入拉法、人質能否獲釋或內塔尼亞胡需否下台，而是應否強制國內的哈雷迪（Haredi）從軍的問題。

哈雷迪為極端正統派猶太教教徒的統稱，內裏存在多個分支，在不同地區生活的哈雷迪，其規條與習慣也略有不同，但總的來說就是抗拒世俗化和現代化社會，堅持以最原始的猶太教教義和生活方式行事。具體表現包括嚴格的男女分隔制度，男的哈雷迪不剪髮、不剃鬚，也不事生產，只顧鑽研猶太聖典；女的則不上學、不打扮，也不絕育，但同時又要承擔養家活兒的責任；結果導致大部分哈雷迪都家境貧困，依賴福利維生，而且不論男女都不願從軍，因而被非猶太人以至部分世俗派猶太教教徒視作社會寄生蟲。

以色列初立國時哈雷迪人數不多，因此即使不時與鄰國開戰，仍容許哈雷迪豁免兵役。但隨着哈雷迪人口近年持續高速增長（因為不絕育），其他類別人口的出生率則持續下跌，現時哈雷迪已佔以國人口13%，預計10年後會升至接近兩成，即是每5個以色列人便有一個哈雷迪，對國家經濟、政府財政和軍隊兵源構成愈來愈沉重的壓力。

隨着以巴戰事爆發，部分過去持反對立場的右翼團體及小部分哈雷迪社群，已開始轉為支持取消豁免，或最少不再公開反對男性哈雷迪自願當兵；但亦有不少死硬派堅持反對，包括一些內塔尼亞胡聯合政府內的成員。哈雷迪從軍爭議不但引發連場示威衝突，影響國民團結和以軍戰力，還可能會導致聯合政府解散倒台，但後者可能正是國際社會所樂見。