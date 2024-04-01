聯合國國際法院（ICJ）法官團日前一致下令以色列採取所有措施，保障及時無阻向加薩提供基本人道救援。根據聯合國世界糧食計劃署（WFP）2004年制訂嘅「糧食安全階段綜合分類」，加薩過半人口將於未來幾個月陷入饑荒狀態。然而，ICJ裁決具法律約束力，卻無強制執行方式。聯合國人權事務高級專員蒂爾克日前警告，如果證實以方意圖利用飢餓作為針對加薩嘅武器，將構成戰爭罪行。

事實係以色列根本無視加薩嘅人道危機，亦當構成戰爭罪行冇到。以色列總理內塔尼亞胡仍堅持進攻拉法，揚言距離勝利只剩下數周時間。近日以軍加強對加薩空襲，造成更多傷亡。進攻拉法亦如箭在弦，聯合國安理會要求停火似仍看不到曙光。美媒上周五報道，拜登政府近日暗中批准向以色列交付價值數十億美元嘅炸彈和戰機。

消息指，美國向以色列付運嘅武器包括逾1,800枚MK84（2,000磅重）炸彈、500枚MK82（500磅重）炸彈，兩者威力驚人，其中MK84嘅爆炸威力，足以把一座大廈夷為平地。呢，以軍去年10月就曾經使用呢款炸彈轟炸賈巴利亞難民營，導致逾百人死亡！如今又再大量供應呢款重磅炸彈，是否嫌巴人死得少？加薩至今有超過3.2萬人被殺，其中大多是平民；加薩七成住宅被毀，八成人流離失所，200萬人捱餓。

南美洲不少國家對以色列極反感，佢哋指控以色列對巴人「種族屠殺」！而曾因抗議拜登政府加薩政策失當而請辭嘅美國國務院前武器督運高官保羅，亦批評拜登准交武器「有違道德責任」，令美國由決策官員、國防生產商以至美國納稅者，都淪為以軍戰爭罪行嘅同謀！可見公道自在人心。