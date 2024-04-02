世界視線：中老加中歐班列　打通歐亞非連接

中國老撾鐵路的通行，使中國與印支半島各國的貿易增加了快速可靠的物流運輸通道。泰國、越南等的農產品，特別是熱帶水果如榴槤，可直接用一般貨運列車或冷鏈貨卡運送。中老鐵路時速120公里，且可連上泰國的米軌鐵路，也有計劃準備伸延至正在籌建的中泰鐵路，或連上越南、柬埔寨。

多式聯運有了中老鐵路的骨幹，可形成昆明至泰老越柬的貿易物流體系。以中國與各國在RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）或雙邊關係下的免稅安排，便是一個跨國的區域自由貿易體系，不僅農產品可北上中國，中國的工業產品南下，更可連上越南、泰國的外資加工貿易，當地的零部件和加工工業產品，便多了一個跨區的運輸途徑，毋須過度依賴海運。

這個自由貿易區的物流體系，經昆明可接上中國內地龐大而密集的交通網絡，特別是鐵路運輸。一方面轉變為中國大經濟體中一個區域性的跨境自由貿易體，使印支各國的需求與生產供應嵌入更大的中國經濟體內，從規模與範疇經濟都可有巨大的擴大和得益。例如中老鐵路昆明至萬象的迴圈客車化的運輸體系，便把中老毗鄰地區變成一體化。

另一方面，一如中國近一、兩年所做的，把中老鐵路連上中歐班列、中亞班列。中國內地特別是昆明變成中轉或過境地，在海運以外，提供更加可靠、快捷的物流通道，把印支各國連接上歐洲、中亞、中東的大市場。在當今地緣政治動盪不堪之際，經紅海的航道經常受到打擊，中老鐵路加中歐班列便是替代的最佳選擇。海運往歐洲需時四、五十天，中老加中歐班列只需20天甚至更少。當海運價格受政治影響大幅上升，中國的鐵路運輸便是又便宜又快捷的替代，例如2023年開通的「瀾湄蓉歐快線」（泰國羅勇──老撾萬象──昆明──匈牙利布達佩斯），直接挑戰海運。

中歐中亞班列一如歷史上的絲綢之路，可以用網絡方法向各地伸展，遇阻礙可繞道或變道連接，不限鐵路貨運，通過多式聯運更可全方位的發展，且班列運量少但班次多，適合中小企業，也靈活多變。中老加中歐中亞班列的連接，正展示出即使美國制裁、經濟脫鈎，一帶一路的發展，仍可以把中國納入東南亞、中亞、中東、歐洲等非西方、非美國控制的廣闊經濟貿易發展空間，發展動力、潛力更優勝。

研究所所長 陳文鴻