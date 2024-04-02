澤連斯基的烏克蘭政權形勢大壞。中國特使推動俄烏和談，卻遭烏國高官媒體羞辱，即使其後將之解職，已足以顯示出烏克蘭政權中有對中國極不友善者，視中國的勸和為與俄羅斯同道。

其後烏克蘭外交部長訪問印度，即使印度對烏克蘭戰爭採偏向俄羅斯的立場，烏外長的訪問是要與印度恢復烏戰前兩國的貿易與經濟合作關係。印度在烏克蘭戰爭中一直不顧美國反對，大量購買俄羅斯石油，並轉售歐美圖利，對俄國的幫助更勝中國，但烏克蘭政權似乎是捨華就印，或者是企圖拉攏印度以壓迫中國對烏的立場，短期目的是游說印度支持烏克蘭提出的和談方案，包括收復俄佔土地。中國的和平方案沒有烏克蘭要求的領土主張，故此不為烏國接受；但依印度與俄羅斯的關係，亦不可能附從烏國方案，結果也歸於與中國相類的、與俄羅斯主張契合的立場。烏克蘭希望拉印壓華的伎倆，終徒勞無功，這反映烏克蘭面對的外交困境。

困境始於烏戰不利，美國與歐盟開始懷疑烏戰的不可勝。美國首先是國會未能通過援烏撥款，歐盟接手亦面對無可克服的困難，關鍵是歐盟加美國或許還可加上日本、南韓，都沒有足夠的軍火生產能力可應付烏戰的消耗，大大比不上俄羅斯，武器的差距且隨着俄國攻勢加劇而擴大。即使美歐大量撥款，亦購買不到足夠的彈藥武器。戰場上的攻防戰依賴火力，烏軍怎樣可以堅持下去呢？

西方開始有共識，認為烏戰必敗，無力扭轉戰局。烏軍缺人，招募無力。戰場失利，僱傭兵撤退，北約又不敢成編制地出兵。法國的2,000人，面對俄軍的幾十萬人，還有源源不絕的後援。烏軍陣亡人數也以萬計，北約派兵是填不上缺口，北約各國也不敢送軍入虎口，以免未能扭轉戰局，反而引起國內政治反對。德國不肯輸送遠程導彈給烏，一是怕觸怒俄羅斯，引發大戰；二是無助戰場勝負。

澤連斯基威脅西方再不大力支援，烏軍會撤退。撤退應是敗潰的開始，這是臨敗前的最後呼籲。但歐美可有甚麼方法挽救呢？俄羅斯總統普京已宣戰，烏克蘭政權崩潰在即，應該拖不過幾個星期了。美國有學者提出烏克蘭脫離西方和北約，宣布永久中立，放棄軍事，以保存獨立，可不至於戰至烏克蘭最後一人，國家民族瓦解。這應是最明智可行的方案，烏克蘭應別無選擇。