菲律賓最近反華特別囂張，印度也特別囂張，沆瀣一氣。印度外長蘇傑生日前訪問菲律賓，他在記者會上聲稱，此次訪菲正值南海緊張局勢升級之際，他借此機會堅定地重申印度支持菲律賓維護其國家主權。印度正準備在貿易和投資、衞生和糧食安全、國防和海事合作等領域加強與菲律賓的基礎。

蘇傑生不是空口說白話，訪菲之前，印度已向菲律賓出口了3套射程300公里、價值3.75億美元的「布拉莫斯」導彈，以支持菲律賓在南海問題上和中國爭奪島礁主權「幹仗」。蘇傑生這些在國家主權問題上對中國的挑釁和叫囂乃「後續動作」，試圖與菲律賓挑戰中國聯成一氣，共同施壓。在蘇傑生出訪之前，印度總理莫迪就竄到「阿魯納恰爾邦」，也即中國的藏南地區，參加所謂「典禮活動」，印度還向這一地區調兵萬餘人。蘇傑生聲稱「阿魯納恰爾邦」是印度「天然的一部分」，要「堅定捍衞」云云。

菲律賓當局在山姆大叔的支持下，在南海仁愛礁等問題上對中國連續挑釁，態度囂張，應該很是鼓舞激勵了新德里，論實力它比菲律賓強太多；論山姆大叔的支持，華盛頓也公開表態支持「阿魯納恰爾邦」等地區屬於印度，新德里大概自忖菲律賓敢作的事情，為甚麼印度不能幹？自己今後在印太「江湖」還怎麼混？既然中國對菲律賓都一再克制，顧慮重重，那對印度豈不會更加退讓？印度豈能不在主權爭議和博弈中佔據上風？在這樣的盤算下，新德里是會生出抓住機會，「有便宜不佔是傻瓜」的心態，人模狗樣的亂抖機靈。

菲律賓、印度的囂張、狂妄、動作多多，危害中國主權和安全，固然和美國的支持布局緊密相關，但更重要的是中國對他們的挑釁、挑戰過於容忍、克制，過於擔憂周邊國家的反應，過於擔憂影響大局。結果這種「過於」，正在造成更加惡劣的「結果」，令中國被動，局勢不安。