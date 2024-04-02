北上消費蔚然成風，今個復活節尤其誇張，整個深圳都擠滿說廣東話的香港人。別以為只有親中「藍絲」才熱衷北上吃喝玩樂，事實是「黃絲」也瘋狂。話說筆者認識不少在黑暴時期，對中港政府均恨得咬牙切齒的黃絲親友，在中港恢復通關不久即北上耍樂，更同筆者如數家珍，哪裏抵食，哪裏好玩，令筆者暗暗側目。

今個復活節，黃絲們同樣傾巢而出，暫時以到深圳遊玩，以及到珠海長隆海洋王國最熱門。由此可以證明，人類都是自私的動物，只要性價比高，能慳住荷包又能得到稱心滿意的消費體驗，黃絲「支持祖國」跟藍絲並無二致。

從黃絲也擁抱祖國觀之，港官呼籲市民留港消費，支持本土經濟，恐怕只是一廂情願。正如本欄前述，單是本港飲食業，長時期不思進取，又貴又冇服務，在泛政治化最激烈的一段時間裏，或許黃絲仍能以「食理念」來自欺欺人，死撐服務差劣的黃店，但當政治歸於平淡，深圳發展蒸蒸日上，有比較有傷害，黃絲藍絲也好，用腳投票，自然不過。近年來不斷有黃店結業，絕對不足為奇。

香港營商成本過高，租金驚人，以致物價高企，消費不菲，已成死症。羊毛出自羊身上，業主企硬不減租，商戶必然將成本轉嫁消費者。當在香港食肆點個上湯浸菜心，也要付出二百多元，同樣價錢卻能在深圳吃一頓相當不錯的飯，港人有得揀，梗知怎麼揀。何況競爭不僅來自深圳。海南自貿港明年全島「封關」運作，屆時外國商品進入海南毋須再繳稅，直接跟香港免稅競爭。海南不僅是國內的免稅島，更有陽光與海灘，目標是高端客。香港這些年又有甚麼新奇高檔景點吸客呢？難道靠搞得甩皮甩骨的盛事嗎？