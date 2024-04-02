佛家有種講法，叫「逆增上緣」，意思是對方表面上在逼迫你、坑害你，但換個角度想，卻是給你磨練和砥礪，讓你百尺竿頭，更進一步。美國前總統特朗普（又譯川普）任內，主動對華掀起貿易戰，但不少中國人反倒稱他為「川建國」，感謝他作的逆增上緣，加速了中國的建設與成長。

套用相同的邏輯，美國商務部長雷蒙多和財政部長耶倫，也可稱為「雷促銷」與「耶促銷」，有她二人在，可以促進中國新科技產品的銷情。雷蒙多向來鼓足幹勁，要壓制中國發展高端晶片，她甚至不諱言，每日起床睜開眼睛，一直到晚上閉目安寢，期間都在想着要如何對付中國。她在去年8月訪華，中國電訊設備商華為冷不防在同月推出新手機，搭載自主研發的7納米晶片，一舉突破了美國的科技封鎖。雷蒙多愈是打壓，中國人卻愈是追捧華為的新手機，結果賣個滿堂紅，熱潮至今未減。

如果華為高端手機熱賣，是得力於雷蒙多，那麼中國小米集團研發的電動車銷情走俏，便該感謝耶倫。耶倫在本月訪華，不日將會成行，她平素念茲在茲，也是要壓制中國新科技產品的崛起。或是有意栽花，或是無心插柳，小米集團選在這段時間，推出第一款量產電動車，據說開售24小時內，訂單便高達8.9萬輛。這個數字是甚麼概念？2023年全香港私家車的新登記數量，只不過是4.4萬輛，也就是說，小米一天內賣出的乘用車，便超過香港兩年新車的銷售總和，難怪該集團的創辦人雷軍，會笑得合不攏嘴。

看來「雷促銷」和「耶促銷」應該常到中國走動，最好每月都率領代表團來訪。若然如此，中國高新科技企業的老闆們，定然會樂得心內開花。