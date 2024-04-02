香港人在疫後北上消費成風，在剛過去的復活節假期前夕與首兩天，已經錄得168萬人次離境，當中大部分是到內地旅遊、探親，以至純粹吃喝玩樂和消費購物。同期回港的市民只有約85萬人次，一來一回即是一下子香港不見了超過十分之一人口。本港多個景點、商場及食肆異常冷清，完全感受不到節日氣氛，有商戶抱怨生意額比往常非假日時更差。

再加上適逢季尾，多家食肆及零售商舖紛紛宣布結業，部分更疑因涉及欠租或欠薪等問題而靜悄悄地執笠。當中包括一些連鎖店舖、地區小店、外國名牌、本地老字號，以至大集團旗下的非核心業務，數量與種類繁多，應有盡有。不少人簡單地將店舖結業潮與北上消費潮掛鈎，並歸咎於香港的食肆及商舖地方細、價錢貴、選擇少、人手缺及服務水平參差等。這些無疑都是重要因素，但絕非唯一的原因。

店舖執笠潮最先始於零售業，尤其是成衣、家電及電子產品等非奢侈品，並早於新冠疫情爆發前已出現，主因是網上購物的興起。網購來源並不限於內地，也有來自外國以至本地，有部分本港商戶成功轉型網上銷售而賺大錢，還可省回不少門市租金和人工開支。疫情只是將有關消費模式轉型加速普及化，而並非其源頭。

隨着網購的物流、打假和售後服務日趨完善，愈來愈多貴價商品、生熟食品，以至需要為顧客度身訂造的貨品和服務，都可以及有信心從網上選購。即使在恢復通關後，網購消費額仍然遠高於北上消費，因為絕少香港人可以日日都北上，但許多市民、不論男女老少都會日日上網，可以不分晝夜和沒有地域限制地盡情購物。

明日再談食肆倒閉潮及其他改變消費模式的因素。