產評：與華脫鈎不實際　亞洲共榮方為繼

美國視中國為最大敵人，處處打壓，並正在推動世界與中國脫鈎。問題是，美國所奉行的貿易保護主義，離不開美國一國的利益，對其他經濟體有害而無利。無論站在地理、產業鏈、資源與市場供需等的角度來看，亞洲非但不可能與中國脫鈎，反而應該加強互聯合作，將亞洲市場做大做強，而中國的長遠發展至為關鍵。中國與亞洲諸地有着共同的願景，推動區域一體化發展，支持亞洲成為推動世界經濟的增長引擎，才是未來區域經濟發展方向的重中之重。

全球化經濟發展運行數十年，隨着中國經濟崛起，美國本着要維護自身霸權，試圖將全球化趨勢逆轉，大搞貿易保護主義、各式各樣制裁，推動全球製造業與中國脫鈎，務求要打壓中國。問題是，2018年中美開打貿易戰以來，至今第7個年頭，中國仍然是全球的主要貿易國，其完善的製造業產業鏈，使之繼續成為全球的主要出口地。中國的汽車業更加快走出去，拓展海外市場，在在說明，美國推動與中國脫鈎是不切實際，注定難以成功。

說到底，任何國家都不可能關上門來搞建設。開放市場，自由貿易，加強互聯交流，共享文明發展，才符合世界共同利益。環顧全球，歐洲及美國經歷了數十年的發展，如今都處於人口老化、嚴重的結構性問題、美國的天量財赤更是路人皆見，惜體制與市場皆缺乏改革，無法應付經濟發展所帶來的種種問題。

反觀亞洲，擁有全球近六成人口，近四成的經濟總量及逾三成的國際貿易量，區內諸地經歷多次金融動盪，體制與發展趨向成熟；隨着居民教育及生活水平上升，既為全球主要生產地，更逐漸成為全球主要消費市場，未來世界經濟的增長中心，幾可肯定離不開亞洲。

如今，東盟已成中國的主要貿易夥伴，而《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、一帶一路等機制與建設，有助加強連繫區內的合作。工業4.0推動新經濟發展，更讓亞洲諸地藉創新技術研發與市場應用等的交流合作，共同以科技賦能推動區域一體化建設，強化亞洲地區全球經濟的影響力，也好擺脫美國霸權的枷鎖，尋求適合亞洲發展的出路。

隨着亞洲的國際貿易量不斷提升，強化貨幣互換和貨幣合作，增加使用本幣支付結算，乃提升金融安全，減低被美元霸權收割風險之途，也為數碼貨幣的試驗應用鋪平道路。站在貨幣體系改革的角度，沒有太大包袱的亞洲誠然具備優勢，而雙邊的互換規模不斷增加，減低對美元的依賴，可以視為全球貨幣體制改革的一個階段性的發展。長遠而言，若亞洲區域一體化發展得到進一步確立，結合貨幣數碼化發展，「亞元」有望應運而生。

中國經濟正值降速提質階段，綜合競爭力不跌反升，與其着眼這期間會拖低區域增長，倒不如實際地考量，一個更穩健、更具可持續發展條件的中國經濟，將為亞洲區域一體化發展打強心針，未來將引領地區經濟擴張。亞洲諸地要堅持合作而不是脫鈎，自可確保亞洲經濟繼續領跑，並在新經濟時代佔一重要席位！