正論：香港日夜無繽紛　百業難捱欲斷魂

今個復活節，商界迎來最難捱的一個長假期。由上周四至前日，共有逾228萬港人出境，平均每3名港人就有一人外遊，絕大多數為北上。本港多個傳統旅遊區皆人流疏落，商場冷清，飲食業首當其衝，過去一個月已有300間食肆結業；零售業亦好不了多少，有連鎖服裝店的復活節銷情年年下跌。港府斥巨資大搞「打卡」活動，到頭來繽紛的是深圳而不是香港，寧不悲乎！

比較去年復活節，5天港人出境人次只有130萬，今年激增七成半，不可謂不誇張。有立法會議員一語中的，直指經過整整一年的北上消費潮，證明本港飲食零售業難以恢復原貌，相信大家都要接受現實，即本港經濟正面臨結構性問題。港府頻頻設立「打卡點」，又推廣盛事經濟，忙了一場後，經濟全無起色。不僅飲食業難捱，零售業數據同樣跌跌不休，去年12月零售業銷售數字，比2015年同期跌了兩成。財金官員認為今年經濟將會進一步擴張，如果是真的，為何一般市民看不見擴張，反而只見經濟氣球不斷漏氣？

議員的質疑，亦是全港市民的大哉問。港府用於舉辦盛事經濟、製造打卡點的公帑絕非少數，單是「發光蛋」活動便耗資5,000萬元，但市民依然用腳投票，北上吃喝玩樂；而香港倚重的內地旅客人數雖然不算少，但人均消費卻十分有限，一半旅客不會過夜，人均消費只有二、三百元，「打個卡」就走。試問港府和商界若依然因循守舊，一味等待內地旅客打救，連本地客也留不住，有何能力吸引旅客？本港經濟有可能走出困境嗎？

很可惜，港府高官似乎仍未能走出固有框框，毫無創新思維，遑論推動產業轉型。政界至今為止，仍然是在「打阿爺主意」，要求中央開放更多個人遊城市，同時提高內地旅客在港購物的免稅額，換言之，依然是指望阿爺打救。目前內地經濟並不明朗，而且內地旅客消費模式大改，「窮遊」已成時尚，一味望天打卦，顯然不切實際。

必須指出，現時北上的港人各階層都有，即使是高消費能力的一群也熱衷北上。若以為沒有消費力、貪平才到深圳消費，絕對是昧於現實。實際上，中港同受疫情打擊，深圳面對的困難絕不比香港小，但深圳在這幾年間並無停下腳步，更無事事指望中央打救，反而不斷求變求新，服務質素不斷提升，帶給消費者新鮮感。相反，香港在這幾年的發展陷入停頓，服務質素更是每況愈下。不少網民批評，本港食肆執笠是「抵死」，好景時「唔憂做」，不思進取，服務和出品愈做愈差，現在遇上逆境，跟深圳正面競爭，自然只能被淘汰。

別問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你我而鳴。世界不斷轉變，香港過去以優秀的變通能力取勝，今天卻失去了這種拚勁，只懂原地踏步，故步自封。顯而易見，傳統產業已到瓶頸，產業轉型刻不容緩，由港府到商界再到一般市民，再也不能一本通書讀到老。問題是，香港的優勢還剩幾何？轉型的方向又在何方？