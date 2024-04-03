世界視線：總理批和平示威　德反戰愈演愈烈

上周六，德國有超過70個城市的民眾舉行示威，反對政府供應武器給烏克蘭，要求俄烏戰爭及巴以衝突停火，共同削減軍備，並促德國政府探求和平協議解決戰爭，單單在柏林就有超過3,500人參與。

有趣的是，德國全國電視第二台在新聞報道後，走訪一位在漢堡大學做和平研究的女教授，她居然批評民眾的反戰示威，並沒有提出具體的和平模式、程序及方案，是「抽象」及「缺乏可信性」。這個訪問及這番說話，引發了網絡上大量對電視台的批評，斥責它是在支持繼續戰爭，不顧烏克蘭軍隊的嚴重傷亡及人民生活的苦況，且是火上澆油。

事實上，一個中肯及負責任的電視台，對民眾提出的和平訴求，起碼也應持平地請專家解釋其合理性。更且，示威人士表達停止供應武器給烏克蘭及和平訴求，是寄望政府及專家學者盡責任着手探討，怎可能要求民眾越俎代庖，認為他們有責任提出模式、程序及方案？

不但如此，電視台更訪問德國總理紹爾茨，對於和平示威、要求停止供武援烏，他拒絕說：「沒有自由的和平叫壓迫，也沒有欠缺正義的和平。」他堅決支持烏克蘭這場追求「正義的和平」的戰爭，認為這也是維護德國安全的行動。對於渴望和平，受訪的副總理哈貝克也表達了「忠誠及痛苦的答覆」，他聲言：「如今俄烏戰爭離和平還很遠，不會有迅速到來的和平，我們要制止（俄方）現時的威脅，其他一切都是天真的。」兩人的講話很可能使社會更撕裂及失去更多選民支持。

從紹爾茨與哈貝克的發言，可判斷出德國政府暫時不會主動和俄羅斯政府接觸，不少德國軍政專家及民眾都相信，俄烏戰爭要到俄烏任何一方消耗到不能撐下去，才有停戰及議和機會。除此之外，只有中國作更大努力拉攏法、德盡全力合作推動，才有機會。

不過，社會研究及宗教界相信，德國、法國、意大利及西班牙的和平示威會愈演愈烈，其中一個重要因素來自這些天主教（德國人口近一半也信奉天主教）國家的人民，最近受到教宗方濟各對俄烏戰爭提出「有勇氣舉白旗」的敦促，使他們有更強向政府施壓促和的訴求。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻