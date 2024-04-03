繼「將地拖棍鋸斷放入指定垃圾袋棄置」後，高官就即將推行的垃圾徵費計劃又有奇談怪論！高官表示，魚骨、雞骨等廚餘會刺穿指定垃圾袋，着市民棄置廚餘前，先用另一個膠袋包好！港府推出垃圾徵費計劃是為了減廢和環保，現在卻叫人用完一個膠袋再用另一個膠袋，究竟如何減廢、如何環保？

更自相矛盾的是，港府本月22日推行「走塑」，所有塑膠餐具都禁止使用，食肆可能會以木製外賣餐具代替塑膠餐具。高官以訓斥口脗解釋，雖然市民質疑木製餐具一樣會造成浪費，但塑膠並非天然物品，並會分裂成微塑膠，人類進食吞下微塑膠的魚類，會對健康造成很大威脅云云。

高官煞有介事強調塑膠餐具無法分解，但指定垃圾袋同樣是膠造，一樣不可分解，為何又要強制市民使用，而且是膠袋再包膠袋？這不是跟走塑精神背道而馳嗎？

目前有14個地點就垃圾徵費「先行先試」，運作不過短短數日已是怨聲載道。有被列入試點的屋苑居民表示，當局免費派發的指定袋不敷30日使用；有商戶反映，就算是最大號的指定袋，一樣太細，不切實際，何況索價太貴，酒樓一日用一個660公升的超大容量指定袋裝垃圾，需付出70多元，現今生意難做，這樣只會令營運成本進一步增加；又有商場物管公司為確保收集的垃圾符合要求，在大型垃圾桶套上大型指定袋，即是袋完又袋，膠袋愈用愈多。

本港經濟現正面臨下行風險，商界一片不景氣，還要在如此形勢下推出垃圾徵費和走塑，顯然時機不對。先天已經不足，加上港府往往閉門造車，可謂連後天也是失調。在回收設施仍是天殘地缺之際，真的還要如期推行嗎？