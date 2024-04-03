中國和菲律賓在南海的衝突未見降溫之際，印度外長蘇傑生上月底訪菲時竟然插一腳，公開聲稱支持菲律賓捍衞主權。雖然蘇傑生沒有直說是南海爭端，但很明顯是劍指北京，在今次中菲衝突中偏向菲方。印度高調介入南海事務，為南海領海爭議增添了更多不穩定因素。

從地理位置來看，印度處於南亞，和南海主權爭議並無直接關係。不過在過去十多年，印度這個「局外人」也開始涉足南海，包括和越南在有爭議的區域共同勘探石油，以及2014年將「東望政策」升級為「東進政策」，加強和東南亞國家來往。但要說最具象徵性意義的，則是去年召開的印度—菲律賓外長會上，印度首次提出要「遵守」2016年國際仲裁庭公布的所謂南海仲裁案裁決。在此之前，印度僅表示「注意到」該裁決。

印度直接插手南海問題，並非無緣無故。2020年中印邊境爆發軍事衝突後，印度一直對中國懷恨在心，攪局南海很自然成為了反制中國的一種手段。近來印度與菲律賓眉來眼去，就是希望通過打南海牌向北京討價還價，使解決中印邊界問題朝着有利於印度的方向發展。

中國為了維護能源通道安全，近年深化與印度洋國家的關係。印度一向主張印度洋是印度勢力範圍之內。中國在印度洋的行徑無疑觸動其神經，視為對印度的威脅。印度介入南海爭端，在一定程度上可將中印在印度洋上的衝突轉移到南海。

美日澳等國早前已先後插手南海問題，隨着印度加入，中國面臨的國際壓力將愈來愈大。北京可考慮「圍魏救趙」，轉而涉足印度後院，拉攏其南亞鄰國，尤其是加強和巴基斯坦合作，曲線警告印度切勿染指南海，捲入中菲兩國的南海主權風波。