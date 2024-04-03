復活節長假期至周一結束，據入境處數字顯示，由3月28日至4月1日的5天假期，有逾228萬人次香港居民出境，但入境旅客僅49.8萬人次，當中超過190萬港人往內地。北上南下大逆差，也就難怪香港景點冷清，百業絕望，本報形容為「死城無光」，可謂再貼切不過！餐飲業尤其當災，掀起執笠暴潮。學者指本港經濟差，但租金仍未見大挫，加上中小企對疫後復甦已不存厚望，料執笠潮陸續有來。

事實上，港人向來熱愛外遊，疫情後難得通關加上外遊機票不貴，東南亞機票平三、四成，相關團費亦相應調整，日圓兌港元又見歷史低位，此時唔去日本玩餐飽更待何時？內地團受惠於高鐵，因高鐵票價全年劃一，旅行社不會喺旺季增加成本而加價，據悉往內地團按年更升3倍。

港人有長假就「又要飛喇」，多人外遊原本冇問題，只要有番咁上下人來港參與繽紛盛事，填補港人「大遷徙」，佢哋來港吃喝玩樂，欣賞香港「東方之珠」燈火輝煌夜景等，可惜香港就係未能發揮應有嘅「優勢」和「魅力」，不但冇客似雲來，反而商場人流稀少，尖沙咀、旺角、銅鑼灣晚上8點後更已水盡鵝飛，冷清得交關！

呢，如何挽救冇人來港旅遊又成為話題，有認為內地五一黃金周在即，期望中央能盡快推出「一簽多行」及提高免稅額等措施；亦有議員認為百業蕭條、飲食業哀號時刻，作為大業主嘅發展商，應該開始考慮減租，幫助中小企渡過難關。

然而，市面慘淡並非一日形成，飲食業本身亦應該自省及自救，不能全歸咎北上消費已成風，不在食物質素和服務上求進步，復常明明係商機竟變食肆「殺手」，值得大家細心諗諗。