踏入4月，南海爭鋒可能更尖銳。筆者上周才談了菲律賓拉上美國在4月22日至5月8日舉行「肩並肩」聯合軍演，當各方聚焦中國怎樣還擊時，解放軍南部戰區已提早行動，運輸艦、驅逐艦等多種軍艦近日已在南海演習狙擊漁船，模擬擊沉敵對武裝漁船及海上多艦種攔截等，秀肌肉已悄悄上映。

中方在3月23日於南海仁愛礁對出海域狠狠懲戒了菲律賓補給船，該國總統小馬可斯立即聲浪極高地拉幫手，先是3月25日、也即最新一輪艦船衝突後兩日，簽署了幾個行政命令，包括對菲律賓國防體系作出多項新部署，如外交上不會放棄仁愛礁坐灘爛船，國內設置新架構，擴大並重組菲律賓海事委員會，增加國家安全顧問、國家情報協調局局長等軍情職位。此外，還特別成立所謂南海特別工作組，專責統籌南海事務。

上述動作是菲國內部行政措施。對外方面，菲律賓更急急拉外援，並早於去年小馬可斯上任後走訪十多國家已埋下伏線，與多個國家簽訂安全方面的協議，近日更要求加快落實。在美國牽線及策劃下，小馬可斯拉幫結派的工作進行得頗順利，先後與歐盟、印度和英國等簽署新防衞合作協議。其後還準備與日本、加拿大和法國簽署《部隊互訪協定》，一旦協議成功締結，相關國家便有權派遣部隊進駐菲國。簡單說，那就是菲律賓以打開海岸、打開國門的方式或代價，邀約願意與他們簽訂協議的國家登門入戶，菲律賓軍港可供使用，甚至還能派遣部隊入菲。

小馬可斯簽訂這些防衞協議對菲國有功嗎？不見得，分分鐘是賠了夫人不討好。菲律賓軍隊弱、海軍弱，現在與他國簽訂所謂防衞互惠協議，利益均等根本是笑話。菲國有能力開一支隊伍或艦隊到別國嗎？別逗了。可見這些協議只是惠及他國要叩菲國的門，能舔到協議好處的，一定沒有菲律賓份。

菲律賓上竄下跳、忙拉外援，打的算盤是以連橫之計對付中國。此計本來高明，但相關國家口頭幫個便宜忙不難，要進一步則免了。近日中國在南海的演習及海上攔阻等行動都升了級，先是南部戰區海軍073A型登陸運輸艦雪山號、廬山號等數艘艦艇組成編隊赴南海。然後又有南部戰區海軍某訓練中心，組織052B型導彈驅逐艦廣州號、054A型導彈護衞艦大理號及郴州號等多艘艦艇，組成編隊奔赴南海，多艦種開赴南海演練了迅速組成戰鬥隊形，搜索海空目標，及以密集火炮射擊目標武裝漁船。南部戰區一個航空軍的旅隊日前還進行遠程機動訓練，以訓練飛行員的全時全域作戰能力。

一個又一個的訓練、演習，訊息很明確，就是美菲要在南海聯合演習，中國不會旁觀，且展現制敵的決心，外交部還表了態，無論菲律賓出台甚麼政策，都不能影響中國領土主權。任憑菲國花招百出，中國都是底線前不手軟。