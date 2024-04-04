去年11月，中美元首在美國三藩市會晤，之後數個月雙方團隊落實「二人達成的共識」，中美關係出現「企穩態勢」。這個「企穩態勢」雖來之不易，仍可圈可點。

「企穩態勢」就是從原先的搖動向着趨於穩定發展，卻還沒有穩定下來，隨時會再晃動，因此這個「企穩態勢」還是有問題的。同時中國領導人表示，中美兩國關係的「消極因素」有所增加，需要引起雙方重視，於是有了近日中美元首又通電話，解決「消極因素」，以保障中美兩國形成穩定關係。事實上，這幾個月來，兩國未能形成穩定關係。「消極因素」有所增加，完全是美方一貫的「說一套，做一套」造成的，完全是美方不以和為貴、不以穩定為重、不以信為本、不以用行動兌現承諾造成的。

這幾個月，美方搞衝突、搞對抗、要折騰、要挑事、常越界，例如在台灣問題上，美方口言「不支持台獨」，實際上朝野幹了大量支持「台獨」、妄圖分裂中國的勾當。在台海、南海，美國不但自己向中國挑事，而且唆使所謂「盟友」在國家主權、安全問題上，挑釁、挑戰中國，折騰中國。對於中國的經貿科技打壓措施，更是層出不窮，制裁中國企業的單子愈來愈長，在中美關係上製造更多風險。美方製造的這些「消極因素」，正在把中美關係推向更加不穩和惡劣的境地。

這種狀況的出現，對美方和拜登政府其實更加不利。拜登正在被俄烏戰爭、巴以戰爭所困，正在被國內外各種尖銳矛盾和問題搞得焦頭爛額，正在被大選中的勁敵特朗普、共和黨打得狼狽不堪，他就算搭上這條老命也難撐下去。要想保命、要想連任，為今之計就是在俄烏、巴以及和中國較量問題上能撤就撤，能撤多少撤多少。

然而，拜登的自負和愚蠢在於，他還要死端架子，死不示弱，要以攻示強，以為能爭取主動、打退中國這等拙劣之術，豈能瞞得過以逸待勞、將其磨垮的中南海？