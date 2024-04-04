通過發動對外戰爭來轉移內部矛盾，是古往今來許多當權者的套路。以色列總理內塔尼亞胡顯然深諳此道，他冒天下之大不韙下令轟炸伊朗駐敍利亞大使館，主要就是為了保住自己的權位。最近以色列國內接連爆發大規模反政府示威，要求內塔尼亞胡下台的呼聲一浪高於一浪，這位極右政客當然不會甘於就範，於是孤注一擲對伊朗大使館下手，無非想轉移國內視線。只是這種行為未免太瘋狂了，最怕弄巧成拙，反而加速其敗亡。

轟炸一個國家的大使館，等於侵犯該國領土主權，也等於公然向該國宣戰，以色列的胡作非為勢必引起國際社會公憤，也勢必招致伊斯蘭世界的強烈報復。當年美軍轟炸中國駐南斯拉夫大使館，還懂得以「誤炸」來掩飾，而這次以色列則是擺明車馬衝着伊朗大使館而來，其囂張狂妄可見一斑。也許以色列自恃有美國撐腰，可以為所欲為，但凡事到了盡頭，必然走向反面，以色列罔顧國際公義，公然與全世界為敵，即使有美國撐腰，也未必可以保其平安。

事實上，以色列極右政權的囂張氣燄不僅令國際社會反感，也令美國政府愈來愈不滿，總統拜登甚至認為即將到了「攤牌」的時候。內塔尼亞胡當然知道沒有美國的支持，以色列既不可能單獨對付阿拉伯國家，也不可能徹底解決加薩問題，所以，這次故意挑釁伊朗，其中一個目的就是為了激怒對方，把事情鬧大，只要伊朗下場參戰，美國也必然會參戰。這樣一來，整個中東地區勢必大亂，以色列正好渾水摸魚，乘機解決伊朗這個宿敵。

然而今時不同往日，以色列這個如意算盤是否打得響，實在令人懷疑。伊朗畢竟擁有強大實力，並非伊拉克和阿富汗可以相提並論，這麼多年來美國一直不敢動它，就是因為沒有十足把握。更何況，美國近年積極部署從中東抽身，把重心轉向亞太應付迅速崛起的中國，一旦再度陷入中東泥沼，想抽身就沒有那麼容易了。

說到底，美國實力今非昔比，對付中國已經非常吃力，加上俄羅斯和伊朗更是吃不消，甚至連胡塞武裝也收拾不了，壓根兒不想再度介入中東事務。奈何身不由己，在以色列綁架之下，美國正走上一條不歸路。中東亂局如何收科，目前言之尚早，唯一可以肯定的是，這次美國和以色列都不可能輕易脫身。