美國財長耶倫啟程訪華，為一年內第二次。無事不登三寶殿，美國高層官員絡繹於途，顯然有求於中國。就在耶倫到訪前夕，中美兩國元首通電話，習近平表明，中方對於台獨勢力分裂活動，以及美方執意打壓中國高科技發展，不會坐視不理；拜登就強調，維持台海和平很重要，又敦促中方不要干預美國大選。

雙方所說都是老生常談，中方一再強調台灣是「紅線」，美國絕對不能觸碰；而美方加強打壓中國高科技發展並非今日的事，最近中方都有強硬回應。至於拜登全副心思放在年底大選，自然又要拉中國落水，口說不希望中方干預，實際明示中方一直有干預。

很明顯，大家把話說清楚，是要為耶倫訪華鋪平道路，以免尷尬場面出現。耶倫再度訪華是為甚麼呢？美方老是批評中國工業產能過盛，又批評中國補貼電動車等行業，造成業界不公平競爭。

這些毫無新意的指摘，說白了都是強詞奪理，中國貨價廉物美，廣受歡迎，汰弱留強是必然結果，偏偏美國競爭不過，就指摘中國藉着補貼廉價大平賣。講到補貼，美國一樣有對農業、半導體、汽車關鍵部件等行業作出補貼，為甚麼美國做就沒有問題，中國做就是問題？只許州官放火，不許百姓點燈，怎麼讓人信服？

再說，耶倫並非應邀訪華，而是自己執意要來，中方雖然表示歡迎，但態度很清楚，美國絕對不能觸碰中國紅線，如果耶倫要就打壓中國高科技擺姿態，中國亦絕不會答應。你要來便來，但要達到着數攞盡的目的，肯定不可能。隨着中國國力騰飛，美國已不可能再如以往那般予取予求。何況拜登能否連任也成問題，中方對拜登政府除了敷衍，還是敷衍。