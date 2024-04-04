美國特斯拉公司的創辦人馬斯克，去年發出警告，指美國可能面臨缺電危機，快的話兩年內便會出現。缺電的原因有兩個，加密貨幣的「挖礦」工程頻繁，固然會增加電力負荷，但這只是次要因素，更大的問題是人工智能（AI）發展一日千里，晶片運算須耗費大量能源，美利堅很多電廠老舊、設備落後，完全跟不上時代步伐，一旦AI技術全面盛行，電力供應將不敷應用。

然而，本文真正關心的對象不是美國，而是中國。以美國為首的西方國家處處設防，嚴格限制高端晶片輸華，中國被迫全力自主研發、自主生產，但生產晶片須虛耗大量電力，缺電的危機便隱然在現。生產晶片要耗電，晶片的運算過程就更加耗電，若然像馬斯克所說，AI晶片將會讓美國陷入供電危機，恐怕中國也會面對相近的問題，北京若不早作盤算，說不定數年後真會出現亂子。

近幾年，AI技術尚未全面流行，中國尚且偶爾會鬧電荒，甚至在冰天雪地的日子，北方部分地區也試過短暫停電。前瞻未來，全世界的電力需求肯定會直線上升，中國和美國都是AI新世代的領頭羊，兩國的科技發展比別人快，對用電的需索也會比別人多，這是其理固然之事。

但是話雖如此，中國的老百姓也不必太擔心，北京當局素來具前瞻性，不像美西方國家般，只會「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。回想起2021年，中國政府忽然大量儲存大豆、粟米，旁人不知就裏，覺得有點莫名其妙。詎料一年之後，便爆發俄羅斯與烏克蘭戰爭，外面的世界糧價飛漲，中國因為糧儲充足，價格卻穩定如恒。到那時候人們才知道，原來中南海的袞袞諸公，早已未雨綢繆。