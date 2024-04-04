廣西搖滾樂團「回春丹」應邀來台在Legacy Taipei開唱，原本預計參與4至6日的「台灣祭」演出，不過他們在社群網站發文「從廣西到中國台灣」，引起獨派反彈，「台灣祭」主辦單位旋即在粉絲專頁宣布，正式取消回春丹的演出。

「台灣祭」官方取消回春丹演出的理由是：「大家好，對於今日中國回春丹演出團體在網絡發文造成的紛擾，我們深感遺憾，在此公告台灣祭的回春丹演出取消，我們希望除了音樂，至少我們還有信念、無法撼動的信念。原回春丹演出取消將有團遞補，稍後即將公布，造成不便敬請見諒，各位我們墾丁見。」

「台灣祭」主辦單位，就是民進黨周春米執政的屏東縣政府，會做出這個決定絲毫不令人意外，但甚麼叫「無法撼動的信念」？「台灣祭」不是個單純的音樂節慶嗎？難道表面上是音樂，實際上卻有政治意圖？否則回春丹不過寫了個「中國台灣」，到底撼動了主辦單位哪一種信念呢？

就別提民進黨過去標榜的政治歸政治、音樂歸音樂了，單以民進黨近日不斷用「違憲」指摘在野黨來說，根據中華民國憲法，台灣不折不扣就是中國台灣，屏東縣政府以回春丹說「中國台灣」為由取消他們演出，這舉動恰恰就是違憲！有人說，台灣人要去大陸賺錢，就必須遵守大陸的規定，那麼大陸人要來台賺錢，當然也必須遵守台灣的規定啊！這個說法本身沒錯，但問題是，台灣的規定是啥？回春丹的說法符合憲法，卻不符合民進黨的想法，那請問，到底要依循哪一個才符合規定呢？

話說回來，回春丹還是白目，要是寫的是美屬台灣或日治台灣，主辦單位肯定熱烈歡迎，說不定就會成為這場「台灣祭」的主秀了！