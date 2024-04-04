中國與菲律賓在南海的衝突近來儼然有愈演愈烈之勢。我日前建議北京當局通過東盟內部向菲國施壓，語音未畢，中國近日就邀請老撾、越南、東帝汶外長訪華。而在此之前，印尼候任總統普拉伯沃已經到北京展開為期3天的訪問；中共中央對外聯絡部部長劉建超亦率領代表團訪問新加坡、馬來西亞、泰國。

掐指一算，中國竟然在最近差不多同一段日子和東南亞的7個國家有高層互動，實屬罕見。就算是其他尚未互動的緬甸、柬埔寨和汶萊，也是中國長期的友好鄰國。北京顯然有意通過鞏固和東南亞多國的關係以孤立菲律賓。

說起來，東南亞地區是中國通向南太平洋和印度洋地區的重要通道，也是中國進出口貿易的交通要道，在中國傳統外交佔有重要地位。整體而言，近年中國和東南亞各國關係尚算穩定。這是因為大家在政治領域不存在戰略性矛盾，在經濟領域也具有廣泛的合作空間。新加坡智庫近日的民調報告，正好反映北京在東南亞地區的外交努力頗有成效。

該調查顯示，今年首次有逾半受訪的東南亞民眾被要求在中美之間選邊站隊時選了中國，可見在中美激烈的地緣政治博弈之中，東南亞地區成為了北京打破外交孤立的一個重要突破口。當然，這不等於中國的東南亞外交就沒有改進空間。

中國外交長期以大國為中心，主張「大國是關鍵、周邊是首要、發展中國家是基礎」。在此情況之下，北京和東南亞的中小國家交往時，很容易出現高高在上的心態。當前中美兩國都在努力拉攏其他國家加入己方陣營，東南亞已成為北京外交的重中之重。北京需要更謙遜地與東南亞各國往來，這樣才能拉近各國對中國的親近。