香港搞大型盛事，無論政府或商業機構主辦嘅活動，總是甩轆居多；2月美斯缺陣香港表演賽而釀成的「美斯風波」，甚至變成一場政治風波。至於3月由商業機構主辦嘅「2024香港國際桌球明星挑戰賽」，亦惹來安排混亂劣評。當中最高票價3,380元嘅座位，有部分座位竟被看台欄杆及攝影機遮擋，難怪惹來鼓譟和不滿，據悉主辦單位事後亦不諱言：最好嘅角度係返屋企睇電視！認真諷刺。

呢，明天起喺大球場一連3日（5至7日）舉行嘅香港國際七人欖球賽，每年吸引全球欖球勁旅來港參賽，刺激嘅賽事加上球場上嘅嘉年華氣氛，經常吸引世界各地球迷來港入場為愛隊打氣，2025年七欖賽事將移師至啟德體育園舉辦，因此今屆賽事將係最後一年在香港大球場舉行，亦係賽事嘅30周年，可謂別具意義！主辦方表示4萬張門票已接近售罄。以往相信一早已一票難求，點會仲「接近售罄」吖，未知球迷對「美斯風波」是否心中仍有「一條刺」？老朽都希望呢場盛事順利舉行，唔好又有乜甩漏！

文體旅局局長表示，本港旅遊業復甦勢頭強勁，訪港旅客人數穩步上升，今年第一季已增至1,123萬人次，會繼續支持旅發局宣傳推廣，以及推出全新禮貌運動，提振經濟。而旅發局去年12月中推出「廟街夜市」，設多個美食攤檔，原定為期6個月，旅發局覺得營運得幾好，對此感到自豪，會進行第二期推廣，並爭取把廟街夜市嘅推廣和布置宣傳，再延長6個月。老朽不禁失笑，一河之隔嘅深圳夜市、福田區水圍夜市，晚上全條美食街燈火輝煌，遊人如鯽，牛雜甚至平到一蚊人仔一串、有烤冷麵、撈海鮮等；10點後仍可唱K、攀岩，廟街夜市去過一次，真係會吸引港人再逛多幾趟嗎？