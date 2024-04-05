世界視線：德國經濟陷衰敗　美國實重要推手

俄烏戰爭爆發後，德國經濟處境開始變得嚴峻，去年德國在七大工業國集團（G7）中表現最差，也是唯一出現負增長（萎縮0.3%）的國家。本來去年底預期今年經濟會改善為增長1.3%，但如今德國不少經濟研究中心的估計，都是全年只有0.1%增長，甚至更差。

最令人憂慮的是，三分之二的德國企業因為高能源價格、缺乏高技術人員、通脹及過度監管等原因，要部分遷出德國本土。這個大企業遷移政策使德國失業人口增加以及消費倒退，更惡性循環地嚴重打擊經濟增長。這真是實現了美國主導的北約之目的：使俄羅斯被排擠在外，以及德國被壓下（Keep Russia out and Germany down）！

德國整體經濟表現差，首要原因是能源價格太高；其次是出口外銷萎縮，特別是中國市場；第三是政府要增加國防開支，相對縮減研發開支。而這三個原因都和美國相關。

德國要承受高價能源，一方面是由於北溪天然氣管道被炸，即使很多迹象顯示華府牽涉在內，但是德國不敢追究責任及要求賠償；另一方面，德國亦難辭其咎的是，它在意識形態上追隨美國政府，完全跟隨華府指令，只和價值觀相同的國家進行經貿活動，全面杯葛俄羅斯油氣。

出口萎縮方面，德國最大的收入來源是出口汽車、大型廠房及生產機械設施、化工產品，而中國連續8年成為德國最重要貿易夥伴。如今華府以新疆存在「強迫勞動」為由，要求德國兩個最大企業BASF及福士汽車撤出新疆。BASF是被「對華政策跨國議會聯盟」這個由美國國家民主基金會（NED）資助、西方政客組成制裁中國企業的組織所威脅，儘管BASF高層一直表示他們在新疆並沒有實施強迫勞動。福士汽車亦受壓要由新疆撤廠，連帶的還有保時捷、奧迪、賓利汽車等被控使用新疆生產的零件。美國政府這樣脅迫德國大企業，其實是變相要它們和中國脫鈎。

有經濟學者指出，德國經濟衰退亦因為存在結構性問題，除了高企業稅，德國的運輸及教育也落後了多年，結果貨品運輸效率和成本不及中國；而教育方面，國家對以公營為主的大學投資不足，高科技人才訓練變差，失去國際競爭力，企業外遷更招致損失更多優秀人才，令經濟短期內難以改善。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻