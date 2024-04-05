正論：怪病惡菌爆不停　這個世界不太平

正當日本爆出「食肉惡菌潮」致一名香港遊客死亡之際，香港也是疑難雜症纏身。一名曾接觸金山郊野公園野生猴子的港男，證實感染人類B病毒，即猴疱疹病毒，目前情況危殆。這是本港首次錄得的確診個案，全球累計也只有約50宗。香港再次在疫症方面「表現突出」，令人憂心忡忡！

患病港男正值壯年，健康情況一直良好，今年2月下旬在金山郊野公園遭猴子襲擊後，延至上月情況急轉直下，包括出現發燒及神志不清，目前仍在深切治療部留醫。港大感染及傳染病中心總監何栢良形容，B病毒感染人類極之罕見，近百年來全球亦只有約50宗，約40%患者死亡。B病毒存在於受感染的獼猴分泌物，人類若被獼猴咬傷或抓傷，就有機會受感染。病毒一旦進入中樞神經系統，致命率更高達80%，說是非常可怕也不誇張。

港府呼籲市民不要餵飼和接觸野生猴子，連直視猴子眼睛也不要，以免被猴子視為挑釁。但別說依然有市民屢勸不聽，堅持餵飼猴子，昨日甚至有行山人士特地走近猴群拍照；就說當局控制野生猴子失控繁殖，也是束手無策。漁護署資料顯示，目前獼猴數目約有1,800隻，海洋公園保育基金雖然有為雌性獼猴進行絕育，但人手和資源有限，成效不彰。而部分地區如荃灣、沙田等，猴子入侵民居時有發生，現在再爆出罕見和高致命性病毒，益發弄得人心惶惶。

儘管當局已提高非法餵飼野生動物罰則，同時將全港列入禁餵區，最高可被罰款一萬元，但執法不力，鮮有人受罰。不僅餵飼猴子並不鮮見，餵飼野豬和野鴿同樣禁之不絕，要是當局有認真執法，違法一次罰款一萬大元，試問還有多少人敢以身試法？

事實上，香港在回歸後怪病惡菌爆個不停，早已創下多個恥辱性第一。包括全球首例人類感染禽流感，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發之地及個案最多之地。更不必說，3年新冠疫情，香港死病枕藉；而現正在各地流行的猴痘，香港也屢屢錄得輸入個案。然而，不管血的教訓如何深刻，港府也是一副大安旨意的模樣，好了傷疤忘了痛，就連最基本的衞生也搞不好。老鼠橫行十八區早已司空見慣，大街小巷垃圾污水遍地，三無大廈更恍若人間地獄，衞生情況極之惡劣。港府大張旗鼓推出「打擊衞生黑點計劃」，可惜有姿勢無實際，衞生黑點不減反增，令人失望。

隨着全球暖化導致氣候反常，過去不曾發生的事情也不時發生，除了天災，疫病亦愈趨常發，單是日本，近日便先後爆發麻疹、床蝨，現在又有遊日港人感染俗稱食肉菌的甲型鏈球菌致死。日本向以乾淨衞生著稱尚且如此，香港公共衞生一向烏煙瘴氣，一旦再有新型病毒大流行，死得人多絕非危言聳聽。天下並不太平，「居安思危，思則有備，有備無患」絕對是至理名言，由港府到市民都必須提高警惕，切勿掉以輕心。