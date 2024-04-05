烏克蘭戰爭，要解脫的話，只能置之死地而後生。

對俄羅斯而言，一直以來為了顧及戰後的發展和烏克蘭人民的反應，對烏境的轟炸有所節制。結果是前線作戰，在基輔等後方，烏克蘭人的生活還是依舊，戰爭局限於軍事範疇和前線陣地。即使在前線，也讓當地人民有足夠的時間逃離，平民的死傷有限。烏克蘭政權感受到的打擊也同樣有限，戰爭變成軍事作業。烏克蘭得美國和北約的供應支援，便不斷地可對俄羅斯施加壓力。一方節制，另一方拚命，即使俄軍怎樣強橫，戰爭亦沒法可勝，普京原來速戰速決的意圖全然失敗。

俄烏這種不對稱的作戰態度，使俄軍未能發揮優勢，反被烏軍在北約支持下，乘機襲擊俄國的社會民生、基本建設。要停止俄境內非軍事設施和人員損傷，也為了戰場取勝，俄羅斯只能改變作戰態度，用戰爭的方法對付戰爭。最近俄軍全面炸毀烏克蘭的能源、電力等經濟民生設施，再不考慮戰後重建的成本，戰情便轉為俄軍的優勢。再打下去，烏克蘭的設施破壞更大，烏克蘭政權也因而難以維持下去。

烏克蘭繼續打下去，如西方所言，戰至最後一個烏克蘭人，便會是國族的毀滅，為的是甚麼政治理想呢？戰爭應是為了保存國族，不是為了自我毀滅，那是納粹主義的荒謬。現時停戰可免烏克蘭軍人及民眾的死傷、設施的破壞，停戰和議即可開始戰後重建，逐步恢復社會經濟，以至政治與文化。即使割讓烏東4個州，總比全國毀掉為佳。國家應以人民為主，不是政治化抽象的國家取代人民，甚至為了國家毀掉人民。

烏克蘭的領土，一如東歐多國，幾百年來都是多番變動，並不存在絕對的界線，重要的是人民與國家的發展。烏境內烏克蘭人與俄裔是同種同文，其他的有匈牙利、羅馬尼亞、波蘭裔等是歷史留下的多民族、多文化的社會與體系，也是歷史的普遍的情況。要建立純種的民族國家，一是歷史的荒謬；二只是政治極端主義的藉口，進行少數族裔的種族清洗，但清洗之後也不可能有純種的民族，反倒是殺戮之外製造長期的仇恨、衝突，本國族也同樣受到覆滅之禍。

烏克蘭敗，停戰妥協，反倒可促成多民族多文化的重新融合，消除矛盾，重新協力建設，這便從最後一個烏克蘭人都要戰死的死局，一轉而活。