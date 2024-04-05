中美元首再度通電話，雙方都用「坦誠」、「有建設性」形容，實際上又是各自表述居多，沒有甚麼新意。中方最關心的始終還是台灣問題，強調這是中美關係第一條不可逾越的紅線，對台獨勢力分裂活動和外部縱容支持，不會聽之任之。而美方則重申了一中政策，同時強調美國致力於維持台海和平與穩定的承諾。全是老生常談，人們早已聽膩了，美方此次要求通話若只是為了重複這些內容，到底有何意義？目的何在？實在令人懷疑。

近年中美高層互動頻繁，緊張關係似乎有所緩和，其實不然，美國絲毫沒有放鬆對中國的打壓，甚至變本加厲。所謂的高層互動，全是美方主動要求，說明有事相求，中方心知肚明，不過是虛應故事而已。畢竟老美向來言而無信，一方面要求溝通對話，一方面加緊遏制打壓，這種老把戲已糊弄不了任何人。所以，不管他們作出多少承諾，說了多麼漂亮的話，都不值一哂。正如中方官員所說，美國只想解決自己關切的問題，只想得到自己想要的結果，「既要壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？」

這就是老美的邏輯，他們想做甚麼就做甚麼，任何國家都不能說不，包括中國也必須順從而不能反抗。美國依仗的不過是軍事霸權，以及由軍事霸權支撐的美元霸權和文化霸權，但今時不同往日，隨着美國綜合實力漸漸衰退，維護各種霸權已力不從心。若是在幾年前，面對美國無理打壓，中國可能還會逆來順受，委曲求全，而現在已沒有這種必要了。論綜合實力，美國也許還有一點優勢，但已不足以遏制中國，在某些領域更已被超越，即使拉攏盟友一起圍堵，也奈何不了中國，反而使自己愈來愈孤立。

這正是令老美焦慮不安的原因，也是急於跟中方溝通對話的動機，再漂亮的承諾，也掩蓋不了背後的齷齪。實際上，目前拜登政府的日子並不好過，在外被俄烏和以巴兩場戰爭弄得焦頭爛額，在內被政治對手逼得喘不過氣，加上美國經濟已成強弩之末，衰退危機揮之不去，聯儲局舉棋不定，既想減息又不敢減息，其尷尬可想而知。

明乎此，就不難理解拜登為何急於撥通北京的電話。接下來將輪到財長耶倫和國務卿布林肯上場，他們再度訪華，當然還是有事相求，且看中方如何打發。