實力強大而尚未上市的企業，行內人稱為「獨角獸」。香港是國際金融中心，過去香港交易所生意滔滔，是因為中國內地有很多「獨角獸」公司，他們一旦申請上市，都愛以香港為首選地點。可惜近年則不然，港股市況長期低迷，再好的企業放在香港，股價往往都是委靡不振。現代生意人的財富多少，不少都是取決於上市企業的股價高低，若然將公司安排在港交所掛牌，身家隨時會「水瓜打狗」，平白折損了一大截。

近期最矚目的獨角巨獸，是中國的快時尚電商平台「Shein」，去年利潤高達20億美元，折合港幣超過150億元，而且公司的業務正高速增長，未來幾年，很可能會成為世界同類企業中的一哥。Shein即將上市，但首選地點不在香港，而是紐約；次選地點也不在香港，而在倫敦。恐怕要數到第三、四、五的選擇，才會輪到香港這個所謂的國際金融中心。

為甚麼Shein一類大型企業，上市的首選地點不在香港？那是因為港股市況疲弱，上市公司的市值太低殘。目前恒生指數的平均市盈率約為8倍，美國道瓊斯指數則約為30倍。簡而言之，兩間實力相同的公司，一間放在香港上市，市值是800億元；另一間放在美國上市，市值就可能高達3,000億元。兩者相差達到3至4倍，假如你是公司的大股東，會如何抉擇？

香港的金融業要想重拾雄風，必須由提振股市做起，如果恒生指數長期徘徊低位，別說外面的獨角獸企業會過門不入，久而久之，說不定原本在香港上市的大型企業，都會萌生去意，轉而到紐約、倫敦或新加坡掛牌。

若然有朝一日，就連騰訊、美團、比亞迪這類龍頭企業也要蟬過別枝，香港則當真休矣！