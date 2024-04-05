寫了多篇有關以巴戰事的評論，大多站在同情巴勒斯坦人的立場。近日聽了一位以色列人闡述他的觀點，未必完全有理，但也值得與讀者分享。

首先，不少以色列人尤其是有一定年紀的，並不視以軍進攻加薩為一場新的戰事，而是自以色列立國以來，長達70多年的戰爭的其中一場戰役。大部分國家將戰爭與發展視為對立，以國民眾則早已習慣在無間斷的戰爭中尋求發展，並自認取得了非凡的成就。和平對他們來說，不僅遙不可及，甚至可說是非必要的。

此外，絕大部分以色列人都認同，今次加薩戰役或是整場復國戰爭，都不是由以方主導，而是由周邊的阿拉伯國家引發，包括1967年爆發、致使以國武力佔領加薩等大片阿拉伯人土地的六日戰爭。他們認為以軍出兵主要是為了自保，並非旨在驅逐和殺害阿拉伯人，但敵人卻一心想將以色列消滅。

對於去年發生的哈馬斯突襲案，以色列人視之為以版「911」事件。當年美國為報復911恐襲，在未經聯合國授權下，火速出兵阿富汗摧毀阿蓋德組織和推翻當時的塔利班政府。其後美方更以子虛烏有的「大殺傷力武器」為藉口，出兵伊拉克推翻薩達姆政權，為的是鞏固在區內的勢力和石油利益。以軍當前出兵加薩，當然希望拯救到最多的被擄人質，但更重要是將以方視作恐怖主義組織的哈馬斯徹底摧毀，以保障自身的安全和發展利益。有關做法完全師承美國，這亦是以方不滿美方日前在安理會就停火決議案投下棄權票的原因之一。

對於美國近年敗走中東，被迫從阿富汗和伊拉克撤兵，部分以色列人認為只是美國人不夠堅定和不願犧牲所致，深信以方會做得更好，不會重蹈覆轍。