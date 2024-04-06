歐洲與中東還是在19、20世紀的歷史裏糾纏，以往因此而觸發兩次世界大戰，今次會否引發第三次世界大戰呢？

以往兩次世界大戰涉及歐洲與中東，主因是歐洲列強爭霸。英法聯手要制約德國的崛起，美國在後助陣，實際是在英法背後，美國、德國為接替英法霸權而進行鬥爭。美國是世界大戰的最大得益者，奪取了世界霸權。現今英法德都衰落，歐洲的敵人便不應是俄羅斯，而應歐俄合作，以此重振歐洲。

可是，美國在衰弱之餘還想一箭雙鵰，用烏克蘭戰爭把歐俄敵對起來。但戰爭開始是美國親自推動，全力資助，以此引歐盟加入。可是啟動戰爭後打不倒俄羅斯，反倒糾纏不清，因此借機抽身，全面讓歐盟頂上，美國在後出售武器與能源，重複二次大戰初期的模式。這便可待歐俄兩敗俱傷之後，美國又再一次收拾殘局，以勝利者再建霸權。

以往中東只是歐洲的次戰場，不足以影響大局。今次伊朗的崛起，中東形勢根本上變了。即使部署了以色列，亦不能鎮壓局面，反倒在伊朗未正式出手，以色列已露敗象，有可能族國俱亡，美國避不開而要親自下場。縱使在烏克蘭戰場抽身出來，卻又陷於另一場苦戰。伊朗沒有俄羅斯武器與軍力之強大，可是不對稱戰術和上下一心，已打到以色列陷入危機。美國落場，可能造成比加薩更殘酷的人道主義災難、種族清洗。除非讓以色列動用核武，否則伊朗不會屈服。但中東動用核武，歐洲戰場會否引發俄羅斯亦用核武？北韓也可借此先例衞國。

今天不像二次大戰後期，美國已穩操勝券，動用核武只是向蘇聯及全球表示強勢，建立霸權。今天動用核武，反而會引發核武之戰，美國（包括以色列和西方）已不能壟斷核武，即使炸了歐洲、中東，美國可以獨善其身嗎？與二次大戰不同，美國於二戰是在鷸蚌相爭之後才參戰，今次卻是美國一開始便耗上俄羅斯、伊朗，大戰之下，變成美國與俄伊是鷸蚌，中國卻是漁人，還有印度等金磚各國可以在大戰之中和其後坐享其成（其製造出來的政治空間與經濟機會），美國便變成替別人作嫁衣裳了，搬起石頭砸自己的腳，它會這樣蠢嗎？可是為勢所逼，不如此，美國霸權亦會失控。進是敗，退亦是敗，歷史形勢便逼着美國自陷絕境。