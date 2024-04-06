台灣花蓮發生7.2級強震，儘管已造成至少12死上千人受傷，但以地震的規模而論相對輕微，不僅外媒盛讚台灣抗震名列前茅，民進黨的民代們更是吹上了天，彷彿這次大地震沒有造成更嚴重的災難，完全是民進黨的功勞。譬如民進黨蘇巧慧等人就宣稱，強震沒有造成大範圍停電，顯示民進黨開發綠能與儲能有功，能源政策道路完全正確。王浩宇更說，外媒都誇讚台灣出色的抗震準備，有人卻整天抱怨，「我是覺得蠻生氣的，台灣好、台灣進步，到底哪裏礙到藍白粉了？×！」

台灣因為多颱風地震，本來在對抗災害的準備上就比多數國家要求更嚴格，這其實是形勢所逼，並不是台灣人有多了不起。不信的話，要是在台灣突然平地下起一場大雪，保證災情嚴重程度會是歐美與大陸北方10倍以上！原因無他，沒有做這方面的因應措施罷了。

這次地震災害較輕微，除了921大地震後25年間，台灣確實也做了一些改善外，最重要的還是震央是在人口相對稀少的花蓮外海，要是震央在人口稠密的西部或北部，災損恐怕100倍都不止！別的不說，單是地震晚一天在清明連假才來，大批民眾在山區與蘇花公路上，死傷肯定要比現在多數倍。

也因為地震並未影響主要電網，加上還有核能支撐，所以才沒有大規模停電，台灣的綠能與儲能根本少得可憐，只有盲目如民進黨人才好意思拿來吹噓。而警報系統在桃園以北失靈不說，花蓮倒塌的天王星大樓，早被判定要做結構補強，結果卻一直延宕，這不是人禍，那又是甚麼呢？

台灣當然不必妄自菲薄，但也毋須把自己捧上天；面對自然災害，台灣的努力還遠遠不夠，謙卑面對自己的短處，才能保護更多的生命。