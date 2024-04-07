美國為了維護和擴張霸權，將朝鮮半島和台灣海峽弄成了兩個隨時爆發戰爭的火藥桶。朝鮮半島的緊張和危險性超過台海，一旦這個火藥桶爆炸，美國、日本、南韓和北韓、中國、俄羅斯都會直接捲進去。這個時候，大陸會立刻「武統」台灣，大大削弱美日韓在東北亞、朝鮮半島的戰爭能力，讓他們腹背受敵。因此，朝鮮半島和台灣海峽的戰事要一體看待。這場仗若進一步擴大，菲律賓、澳洲也難幸免，會被山姆大叔拖入戰事，會爆發亞洲大戰。

台灣海峽之所以日益成為火藥桶，是因為台灣當局「倚美謀獨」，瘋狂挑釁中國大陸的底線。事實上，只要美台知道這個危險性，放棄挑釁，緊張形勢即可緩和，因為大陸一直強調「將以最大的誠意，盡最大的努力推動和平統一」，強調「和平統一」、「一國兩制」的大政方針沒有變。因此，海峽兩岸這個火藥桶是可控的，它的調控方向、如何降溫，都是明白清楚的，其危險性就是可控的。按此辦理，可在一定時間內消除戰爭發生。

朝鮮半島的情況則不同。朝鮮半島搞到今天戰爭一觸即發的緊張局勢，似乎沒有一個實實在在的硬理由。南北韓在三八線對峙了70多年，誰也沒有越過三八線打倒對方、佔領對方的打算和力量，看上去「戰爭狀況」似乎還沒有結束，關係緊張，但仍無實在理由大動刀槍，還是虛得很的，應該可以「無戰爭」平安相處的。但戰爭的陰影揮之不去，雙方皆無安全感，皆感戰爭沒有離開，因為雙方常規武器、力量懸殊，平壤就要發展核武自保，威懾美日韓打核戰爭「同歸於盡」。

這個理由可謂虛虛實實。經過20多年的發展，平壤「同歸於盡」的核威懾已大致成形，但還是威懾不到美日韓，他們加大力度進行軍事反威懾，軍演規模愈來愈大，且用實彈，武器愈來愈先進，雙方這個時候根本不會談和，只是一心想打、喊打，火藥桶溫度直升！