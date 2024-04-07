中國外交又迎來繁忙季節，眾多外國政要爭相來訪，除了美國財長耶倫和國務卿布林肯，俄羅斯外交部長拉夫羅夫也將於近日訪華，德國總理紹爾茨更將率領一眾企業高層登門。德國去年推出首個對華戰略，將中國這個最大貿易夥伴定義為「合作夥伴、競爭者和制度性對手」，揚言要「去風險」，減少對中國經濟的依賴。既然如此，這次又是為何而來？很明顯，德國人的日子並不好過，紹爾茨即將帶着龐大商業團隊來訪，說明他們始終離不開中國市場，所謂的去風險純屬自欺欺人。

兩年多的俄烏戰爭不僅摧毀了烏克蘭，也嚴重傷害了德國，可以毫不誇張地說，德國是僅次於烏克蘭的第二大輸家，更是去年唯一出現經濟負增長的G7國家。過去德國一直依靠俄羅斯供應廉價天然氣，但戰爭爆發後，廉價天然氣沒有了，被迫面對高價能源之苦，尤其是北溪天然氣管道被炸掉，來自俄羅斯的天然氣供應完全斷絕，德國更如雪上加霜。最窩囊的是，德國人明知北溪管道是美國炸的，卻不敢追究，只能獨自承受損失，還要配合美國對俄羅斯極限制裁，為自己帶來雙重損失。

更不堪的是，近年德國在美國威逼之下，屢屢對中國擺出不友好姿態，為配合美國遏華政策，甚至不惜犧牲自己利益，推動對華脫鈎、去風險。其實正如德國智庫指出，不管是脫鈎還是去風險，都不符合自身利益，最終只會給德國經濟造成危害。可以見到，當下德國不僅能源價格高企，還有企業外流等問題，整體經濟正面臨去工業化危機。對一個傳統製造強國而言，去工業化意味着甚麼，不言而喻。

說到底，一切都是美國造的孽。美國為了維護自身霸權，一方面發動俄烏戰爭，一方面加緊遏制中國。而德國等歐盟國家完全失去戰略自主，一味跟隨美國，為美國利益服務，當然不會有好結果。難怪基辛格說，做美國的敵人很危險，做美國的盟友更致命。

政客頭腦發熱，商人則清醒得多。德國商界並沒有跟隨政府去風險，反而用腳投票持續增加對華投資。畢竟除了中國之外，德國汽車及其他工業產品根本找不到如此龐大的市場。所以說，天下熙熙，皆為利來，不管德國政客多麼傲慢，也不得不對現實低頭，這也正是紹爾茨時隔一年多再度訪華的真正原因。