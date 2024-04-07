香港自稱國際大都會，但近年國際旅客人數買少見少。數據顯示，訪港旅客之中，近八成為內地旅客。當然，這是大勢所趨，但同樣不爭的觀感是，香港的國際性正在下降。單是一年一度的奧斯卡頒獎典禮，今年也沒有電視台直播，已可見一斑。

再說，今年的香港國際七人欖球賽，當局邀請了《哈利波特》一對孖仔演員來港觀賽和宣傳。但別說《哈利波特》電影系列距今已有十多廿年，演員早非當紮時期；就說邀請的孖仔演員名不見經傳，根本沒有多少人認識，宣傳效益有多少，不能不令人懷疑。今次用了多少錢，涉及多少公帑，並沒有公開交代，隨時又是冤枉來瘟疫去，物非所值。

香港過去有「東方荷里活」之譽，許多國際一線巨星都來過香港舉行活動，例如里奧勒度狄卡比奧，2008年來港宣傳紀錄片。日本不老男神福山雅治，也曾在2014年來港開演唱會。這些真正巨星來一趟香港的宣傳效益，肯定比港府斥巨資搞甚麼盛事，或邀請奀星來港大得多，可惜俱往矣，說起來已是多年前的事。近年香港星沉影寂，吸引力大不如前。

尤其是港府敲鑼打鼓推出的所謂盛事，無不敗興而回，爛尾收場。球王美斯訪港如是，中環紅心裝置如是，就連日本著名的TeamLab，在各地舉行的光影展無不好評如潮，偏偏在香港搞「發光蛋」則平平無奇，甚至被嘲為「完蛋」。至於杜拜王子來港搞家族辦公室忽然提早離開，更是耐人尋味。

金融地產業榮景不再，旅遊業開到荼蘼，飲食業陷入寒冬，傳統產業顯然已經到了瓶頸。有立法會議員促全港面對現實，必須接受經濟面臨結構性問題，不能再依靠傳統產業謀生，顯然不是無的放矢。