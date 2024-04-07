美國前總統特朗普與現任總統拜登，兩位雖然年邁，卻不能小覷，他們對中國企業的發展，尤其是電動車產業，可謂洞若觀火，應對中國挑戰的方式，也是恰如其分。

拜登在2021年開始執掌白宮，當時中國電動車尚未行銷世界，香港與內地只是一河之隔，國產乘用車也甚少走進香港市場。拜登卻能早着先鞭，剛上任就到當地的汽車廠演講，提醒工人們，中國製的電動車和車用電池，技術已經領在前頭，美國再不發力追趕，很快就會落於人後。豈料言猶在耳，一、兩年後，大量中國製的電動車已跨出國門，向全世界進軍。

特朗普是商人出身，面對中國汽車產業的威脅，更具智慧與前瞻性，此君曾經揚言，一旦他再度入主白宮，將會對中國電動車徵收60%，甚至是100%的入口關稅。

不過，特朗普近期口風有變，憑多年的從商經驗，他大抵明白到一味建牆防堵，終非究竟之途，於是改而提出，歡迎Made in China的電動車走進美國，但必須在當地設廠，聘用美國工人。

所謂「薑是老的辣」，特朗普這一招着實高明。中國產業的成功之道，就在於「內捲」，廠與廠互相競爭，大家打個頭破血流，但能夠從木人巷中走出來的，個個定然武藝非凡。特朗普就是要將這股「內捲」潮帶進美國，當美國廠家也能像中國廠家般拚搏，阿美利加很多垂死的產業，就能重現生機。

福特車廠起源於美國，該公司的決策層很有智慧，他們堅持即使賠本，也要保留設在中國的廠房。因為福特公司相信，若然能在中國的「內捲」潮中生存下來，將來那怕走遍全世界，都不可能會碰到絕路。