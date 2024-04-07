台灣政治大學國際關係研究中心主任寇健文認為，大陸現在對台是步步逼近，積小勝為大勝、從量變到質變，想要「用和平方式來改變現狀」，如此台灣政府壓力會更大。政大東亞所特聘教授王信賢則分析，大陸將把美國大選前視為「戰略機遇期」，對台步步進逼「切香腸」。

大陸對台灣周邊進行導彈試射，軍機軍艦不斷繞行台灣，三天兩頭進行演習，抹消海峽中線與金馬禁限制水域，甚至軍艦直逼台灣24海里，漁船甚至已突破不到6海里。如果這樣也叫做和平方式，那大概對這些學者來說，南北韓也算和平相處。實際上大陸的態度一直很明確，那就是能和統就和統，如果不能和統，武統就是必須考慮的方向；但以現階段來說，統一台灣並非最急迫的問題，只是不能讓獨派片面改變現狀。倒是台灣方面，真正想要維持現狀的，其實只有馬英九執政時期，陳水扁、蔡英文乃至一個多月後的賴清德，想的才不折不扣是「用和平方式來改變現狀」。

民進黨一直以來不斷對台灣民眾洗腦，中國大陸只是紙老虎，沒有想像中強，完全不用怕它。而且必要時美國爸爸肯定會幫忙，日本大哥哥也會協助，所以台灣可以一次進逼一點點，積小勝為大勝，從量變到質變。慢慢的不僅台灣年輕人都是「天然獨」，整個社會都傾向於台灣中國一邊一國，這樣人同此心、心同此理後，就可真正建立台灣國，並藉由美日的壓力迫使大陸接受。

現在大陸就是用軍事實力嚇阻獨派的蠢動，只是民進黨這個紙老虎一旦被反將一軍，馬上退卻，才會顯得好像大陸對台灣步步進逼。兩岸現狀其實本就一直都在改變，但那個幻想用和平方式「切香腸」改變現狀的，其實正是民進黨自己。